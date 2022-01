Studio Resente: tendenze di moda e gastronomia per il 2022

È iniziato il nuovo anno e vorrei tanto fosse luccicante, sfavillante come un bellissimo vestito di paillettes. Abbiamo bisogno di ritrovare la luce nelle nostre vite, riscoprire quei piaceri ai quali eravamo abituati e che ci portavano quei guizzi di gioia che davano senso ai nostri giorni. Sì, perché la nostra vita non può essere solo casa e lavoro. Che senso avrebbe? Dev’essere gioia, allegria, incontri, godere dei piaceri. In poche parole: vivere. E cosa c’è di meglio di una vita fatta di lustrini?

Purtroppo ci aspettavamo un 2021 migliore, e che il Covid trovasse una soluzione. Invece a fine dell’anno abbiamo raggiunto il record dei contagi ritornando a nuove limitazioni. Per questo mi auguro che, finalmente, nel nuovo anno si riesca a trovare il vaccino, la cura, la pastiglia che possa sconfiggere questo virus maledetto.

Ci voglio sperare e credere, e proprio per questo ho deciso di iniziare il nuovo anno dedicando la mia rubrica alle tendenze e alle mode del 2022, come se fosse tutto normale, anzi meglio.

Di tempi grigi ne abbiamo abbastanza

Prima di tutto dobbiamo abituarci a convivere con il re pistacchio! Una volta avevamo solo il gelato al pistacchio. Adesso lo troviamo in tanti piatti, dal dolce al salato, dal pesto alla crema.

Sicuramente, visto che ne ho provate molte, la migliore crema è quella della pasticceria Marchesi 1824, acquisita dal gruppo Prada che, unitamente al suo maestro pasticcerie Diego Crosara, ha creato qualcosa di unico e sublime, da provare come molte specialità fatte da loro.

Poi abbiamo il liquore al pistacchio, così come lo troviamo in diverse pastasciutte, all’interno della burrata e adesso anche in molte preparazioni di carne. Campionessa e unica nella capacità, oltre che per la bontà, di creare proposte a base di carne e pistacchio è la Macelleria Longo di Gravina di Catania, scoperta durante le mie solite incursioni notturne su Instagram.

Dovete veramente vedere e assaggiare le loro preparazioni! Si va dalla polpettona ripiena di pistacchio, agli spiedini di suino al pistacchio, alla salsiccia di suino pistacchiosa, per arrivare ai polpettoni (una vera delizia) ripieni di crema o di pesto al pistacchio!

E questa non ho voluto presentarvela solo per la bontà, ma anche perché rappresenta un vero esempio della creatività italiana. Bravi! E v’invito a provarla per scoprire nuove emozioni.

Non solo pistacchio: l’arrivo del fico

Ma quatto quatto a mettere in discussione il regno del pistacchio sta arrivando il fico. Uno dei migliori gelati è ritenuto ricotta e fichi, mentre la confettura di fichi ormai viene considerata da molti come la più buona!

Il fico poi ha molte proprietà, oltre che contenere diverse vitamine. Adesso stiamo assistendo a molteplici proposte con i fichi secchi, da quelli ripieni con mandorle o mascarpone, a quelli ricoperti di cioccolata, fondente al latte o bianco.

Ma il fico è ideale sia accompagnato al prosciutto crudo, sia con i formaggi, come il gorgonzola. E poi cosa c’è di meglio che una crostata di fichi! Buona anche per la prima colazione, per colorare le nostre giornate!

Arredamento oro

Passando poi all’arredamento abbiamo il trionfo dell’oro, forse per contrastare il grigiore di questo periodo. Oro, oro, oro! Un colore che si abbina facilmente e con diverse sfaccettature, e che per gli antichi evocava la forza rigeneratrice del sole.

Il colore oro è molto spesso associato al concetto di ottimismo, giovinezza e divertimento, e si capisce benissimo perché venga ricercato e richiesto in questo momento.

Quest’anno è stato proposto abbinato al verde scuro. Come da Fendi Home, che ha presentato dei bellissimi tavolini che possono trovare collocazione in diversi ambienti. Un tocco di oro sta bene veramente in tanti contesti, pensate che uno degli oggetti (soprammobili) più cercati sono Topolino e Minnie dorati.

Ma anche Kartell, azienda leader italiana, sta proponendo molti dei suoi articoli nella variante oro. Così come anche quadri di pittori moderni o contemporanei vengono presentati con cornici dorate, che sì ne evidenziano la contrapposizione, ma anche li fanno risaltare.

Per non parlare poi dei tessuti per l’arredamento, dalle tende in filo color oro ai cuscini in velluto ricamato.

Per la tavola abbiamo il ritorno dei servizi con il contorno dorato o con nuove finiture o disegni, ovviamente dorati. Così come le posate, semplici o lavorate, ormai sempre più spesso nel colore degli dei.

Che colore ha il 2022?

E veniamo alla moda, dove il colore Pantone del 2022 è il Very Peri, una tonalità di blu infusa di rosso-viola. Si parte infatti dal blu, il colore dell’armonia (che dobbiamo ritrovare), dell’infinito, della calma, lavorato, mischiato con il viola che rappresenta una spinta verso il futuro, la vivacità e la voglia di riuscire a dominare, cavalcare la complessità e la pesantezza con una nuova leggerezza.

Il 2022 sarà dominato dal ritorno alla grande del colore: dall’arancio al giallo, dal rosso al verde.

Il blu la farà da padrone al posto del nero. Basta con la sua freddezza e tristezza! Ritroveremo così la vera eleganza.

Le linee stanno ritornando semplici. Ritroviamo una nuova pulizia, per la donna la riscoperta degli abiti colorati, del tubino, sebbene questo non sia mai venuto meno, e del tailleur.

Per l’uomo finalmente ritornano, anche se riviste, le pince nei pantaloni che danno una nuova morbidezza ed eleganza. Tutto diventa più fluido, un ritorno al buon gusto, ad una moda meno “urlata” ma più gioiosa che rappresenta veramente quello che stiamo cercando. E quando dico che essa rappresenta il periodo i cui si vive con i propri desideri e problemi, penso che questa ne sia l’esempio più concreto.

Non mi rimane che augurarvi uno splendente, pistacchioso, very peri e dorato 2022!

a cura di Alessandro Resente

Novella 2000 © riproduzione riservata.