Adriana Volpe contro Alex Belli cita la “supercazzola”: ecco cos’è

La “supercazzola” citata da Adriana Volpe deriva da Amici miei

Al Grande Fratello Vip 6, nella puntata di venerdì 21 gennaio, c’è stato l’incontro di Alex Belli prima con Delia Duran e poi con Soleil Sorge. L’attore ha fatto ad entrambe un discorso strano e successivamente in casa le due donne hanno detto di non aver capito nulla. Così è intervenuta Adriana Volpe che ha riassunto il tutto con una parola: “supercazzola”.

Tutti hanno applaudito e l’opinionista ha detto che magari i più giovani non sanno cos’è e possono fare una ricerca per capirlo. Quindi, che cos’è la “supercazzola”? Deriva dalla saga di film di Amici miei. A dirla era il personaggio del Conte Mascetti, interpretato da Ugo Tognazzi.

Nella pellicola il conte, per togliersi da certi impicci, faceva dei discordi anticolati con qualche parola chiave e anche altolocata che servivano a confendere l’interlocutore. Questo rimaneva impressionato e il conte e i suoi amici riuscivano sempre a cavarsela. Ecco un video con tutte le scene di questa “supercazzola”:

Quindi per Adriana Volpe, Alex Belli ha fatto un discorso di questo tipo. Cioè, tante parole per imbambolare e nessuna sostanza. Non ha praticamente detto nulla.

