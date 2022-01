Il confronto di Alex Belli con Delia Duran

Questa sera, venerdì 21 gennaio 2022, abbiamo assistito a un nuovo confronto tra Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima è partita all’attacco: “Io la devo smettere? Ma tu cosa vuoi fare della tua vita? Continui con questo gioco qua perché hai la mania di protagonismo. Avere che cosa? Cioè, non ti capisco. il nostro amore, il nostro rapporto… Continui imperterrito a scrivere #solex. Allora chi l’ha scritto?“.

Delia, quindi, ha ribadito ancora una volta che non capisce perché lui, nonostante le sue richieste, continui a pubblicare post che riguardano Soleil. Alex allora dice: “Ti do questo come pegno del nostro amore” e si avvicina per darle un anello. Le regole per evitare contagi da Coronavirus, però escludono il contatto tra una persona che viene da fuori con un concorrente. Per tale ragione Alfonso Signorini lo ha ripreso: “Non puoi dare niente. Non può prendere niente che proviene da fuori per questioni di sicurezza“.

La guardia della sicurezza si è messo in mezzo a Delia e ad Alex Belli. L’attore, però, ha continuato a fare qualche passo avanti, parlandole quasi a pochi centimetri dalla faccia. Il conduttore continua: “Alex, devi mantenere le distanze di sicurezza o Delia è eliminata“. Ha, quindi, invitato la concorrente a rientrare nella Casa.. Alla fine la squalifica non c’è stata, ma c’è andata molto vicino. Vedremo adesso come si risolverà la loro storia d’amore.

Queste prossime ore potrebbero essere decisive. Alex, infatti, ha avuto subito dopo un confronto anche con Soleil. Come prenderà la moglie tutto quello che si sono detti? Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news. (QUI per il video completo)

