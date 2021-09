Tale e Quale, Dennis Fantina lancia una frecciatina a Maria De Filippi

La frecciatina di Dennis Fantina a Maria De Filippi

Nella seconda puntata di Tale e Quale show 2021 l’imitatore Enzo De Lucia veste i panni di Maria De Filippi. E si rende protagonista di varie battute. Ha infatti parlato di Sangiovanni dopo che Pierpaolo Pretelli lo ha interpretato. E ha fatto un commento anche su Dennis Fantina.

Dennis è stato il primo vincitore di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi, e oggi ha imitato Claudio Baglioni. Dopo la sua performance sono arrivati i commenti della giuria e il comico imitatore di Maria De Filippi gli ha detto: “Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa”. A questo punto Fantina ha risposto: “Eh poi ci siamo persi di vista”.

Una frase gelida e una vera e propria frecciatina alla vera De Filippi. Infatti dopo quell’edizione non ci sono stati più rapporti tra i due. Maria non l’ha mai invitato nei suoi programmi, non l’ha nemmeno invitato delle volte ad Amici in tutti questi anni.

L’anno scorso, infatti, molti rimasero un po’ male nel non rivedere Dennis Fantina sui banchi di Amici quando il programma compiva 20 anni. Furono ospiti tanti allievi delle vecchie edizioni, ma lui, vincitore come detto della prima, non era presente.

Insomma, rapporti decisamente freddi tra il cantante e la conduttrice. Chissà se lei replicherà in qualche modo?

