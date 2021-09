Chi è Alba Parietti? Età, vita privata, carriera e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Alba Parietti, dalla sua biografia alla vita privata, l’ex marito, il figlio e la carriera fino alla partecipazione a Tale e quale show.

Chi è Alba Parietti

Nome e cognome: Alba Antonella Parietti

Data di nascita: 2 luglio 1961

Luogo di nascita: Torino

Età: 60 anni

Segno zodicale: Cancro

Altezza: 1,75 m

Peso: circ 60 kg

Professione: showgirl, conduttrice, opinionista e attrice

Ex marito: Franco Oppini

Fidanzato: Alba Parietti è single

Figli: Alba Parietti ha un figlio, Francesco Maria Oppini

Tatuaggi: non sembra averne di visibili

Profilo Instagram: @albaparietti

Alba Parietti età, altezza e biografia

Conosciamo meglio Alba Parietti, quanti anni ha e di dove è. Nome completo Alba Antonella Parietti, è nata a Torino il 2 luglio 1961, ha 60 anni di età ed è del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza è di 1,75 m e il suo peso di circa 60 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, sembra non averne di visibili sul suo corpo. Il suo nome fu scelto dal padre in onore della città di Alba, la prima piemontese ad essere stata liberata dall’occupazione nazista nel 1945.

Parlando della famiglia, i suoi genitori si chiamavano Francesco Parietti e Grazia Dipietromaria. Ma chi è il papà di Alba Parietti? Suo padre è stato un partigiano piemontese, originario delle Langhe, il cui nome di battaglia era Naviga, successivamente è diventato chimico. La madre, invece, era pittrice e scrittrice.

Alba è cresciuta con i suoi genitori nel quartiere torinese Madonna del Pilone. Ha frequentato, diplomandosi, il Liceo artistico statale. E successivamente ha iniziato a lavorare nelle radio locali.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Alba Parietti, ci sono molte informazioni e spesso ci si chiede quante volte è stata sposata. La showgirl ha avuto un solo matrimonio. Nel 1981, infatti, si è sposata con l’attore Franco Oppini. Dalla loro unione è nato un figlio, il 6 aprile 1982, Francesco Maria Oppini. La coppia si è poi separata nel 1990 per poi divorziare nel 1997.

Dal 1991 Alba ha avuto una relazione, durata cinque anni, con un filosofo e docente universitario: Stefano Bonaga. Con lui ha convissuto a Bologna e questa relazione è stata la causa della separazione da Oppini. Tra l’altro la Parietti ha affermato che Bonaga è stato l’uomo più importante della sua vita, considerando quella con lui una storia d’amore importante e bella.

A tal proposito, sembra che sia proprio dell’ex compagno Stefano Bonega il merito dell’avvicinamento di Alba Parietti al mondo intellettuale che l’ha portata poi a manifestare in TV e sui giornali le sue convinzioni politiche di sinistra.

La storia d’amore con Bonega si è conclusa nel 1996 per un flirt della showgirl con Christopher Lamber. Questo flirt si è riproposto anche nel 2017. Nel 1999, invece, ha avuto una breve relazione con il finanziere Jody Vender.

Dal 2001 al 2007 ha avuto una relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza, interrotta e ripresa più volte. Mentre dal 2010 al 2014 ne ha avuta una con Cristiano De André. Oggi Alba Parietti non ha alcun nuovo fidanzato, quindi è single.

Nella sua vita ha avuto un bellisso rapporto con il direttore d’orchesta, recentemente scomparso, Ezio Bosso. Alba ha detto di aver avuto con lui l’incontro più sconvolgente della sua vita.

Dove seguire Alba Parietti: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Alba Parietti, è possibile seguirla sui social? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

Con un grandissimo numero di seguaci, la Parietti sul suo social condivide contenuti sia sulla vita pubblica che su quella privata. Troviamo infatti molte foto riguardanti i suoi lavori in TV e al cinema. Ma ci sono anche scatti con gli uomini della sua vita. E soprattutto è molto legata al figlio.

Esiste anche un profilo Facebook di Alba Parietti che è in realtà una pagina per seguire tutto su di lui.

La carriera di Alba Parietti

Parlando della carriera di Alba Parietti, dobbiamo dire che è davvero lunga e che lei fa e ha fatto molti lavori nel mondo dello spettacolo. Il suo esordio è avvenuto a teatro nel 1977 con L’importanza di chiamarsi Ernesto. Nel 1978 ha partecipato a Miss Italia senza però arrivare in finale. Mentre nel 1979 è stata eletta per rappresentare l’Italia alla finale di Miss Universo, ma fu costretta a rinunciare per i troppi impegni lavorativi.

Si è cimentata nella musica a metà degli anni ’80, facendo il suo esordio con canzoni italo disco, pubblicate sia in Italia che in altri paesi europei. Questo la portò ad esibirsi anche in programmi TV esteri. Ma non ebbe tantissimo successo. Il suo album venne comunque pubblicato nel 1990. Riprovò la strada della musica nel 1996 con un nuovo album che però fu un insuccesso. In questo stesso anno pubblicò anche il libro Uomini. Mentre ne ha pubblicato un altro nel 2010, un romanzo autobiografico dal titolo Da qui non se ne va nessuno.

La Parietti ha avuto anche esperienze come attrice. Ha iniziato negli anni ’90 con varie commedie cinematografiche come Abbronzatissimi e Sait Tropez – Saint Tropez. Mentre nel 1998 è stata protagonista del film erotico Il macellaio e poi interpretò se stessa in Paparazzi, suo ultimo impegno sul grande schermo. Mentre come attrice in TV ha recitato in Tre stelle.

Programmi TV con Alba Parietti

La maggior parte della carriera di Alba Parietti è avvenuta in televisione. Le prime esperienze in TV sono arrivate negli anni ’80 in alcune emittenti locali. Poi nel 1983 è approdata in Rai conducendo Galassia 2 insieme ad Anja Pieroni. L’anno successivo è stata valletta in alcuni programmi come Ok, il prezzo è giusto e W le donne. Nel 1987 è stata valletta in Rai nel programma Giallo.

La grande popolarità di Alba Parietti è avvenuta negli anni ’90 conducendo il programma Galagol su Telemontecarlo. Poi fu assunta dalla Rai per presentare lo show estivo La Piscina, cantando le sigle di apertura e di chiusura. Vinse anche l’Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell’anno. Nel 1992 ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. L’anno successivo le fu affidata la conduzione del Dopofestival. Sempre in quell’anno sarebbe dovuta essere la primadonna della tredicesima edizione di Fantastico, ma il programma fu tolto. Così, accanto a Toto Cotugno, condusse Domenica In, ma quella stagione non ebbe grande successo.

Negli anni ci furono anche altre conduzioni in Rai e poi tornò a Telemontecarlo. Nel 1994, poi, passò alla Fininvest (l’attuale Mediaset) conducendo Striscia la notizia. Poi condusse la cerimonia dei Telegatti. Tornò in Rai per condurre un programma sui Mondiali di calcio e anche il veglione di Capodanno. Mentre nel 1995 prese parte a Papaveri e papere. Il ritorno in Mediaset la vide protagonista e conduttrice di tantissimi programmi. Citiamo ad esempio Mai dire gol, Macao, Capriccio.

Anche gli anni 2000 hanno visto Alba Parietti molto protagonista con la conduzione di tantissimi programmi sia in Rai che in Mediaset. Tra questi c’è anche il Dopofestival nell’edizione del 2004 del Festival di Sanremo. Ed è stata primadonna de Il Teo – Sono tornato normale, show condotto da Teo Teocoli. Non dimentichiamo anche la conduzione del reality show Wild West e Lucignolo. È stata anche inviata per Radio Montecarlo al Festival di Sanremo 2010 e ha condotto Alballoscuro su LA7d.

La TV ha visto Alba Parietti anche in veste di opinionista. Lo è stata per la prima stagione del reality La fattoria nel 2004. Per la stagione 2006/2007 (e anche per la successiva) ha fatto parte del cast di Domenica In durante i dibattiti. Ed è stata giurata al Festival di Sanremo 2007. Inoltre è entrata nel cast dei programmi di Barbara D’Urso per la stagione 2009/2010 e anche successivamente fino al 2021.

Nel 2010 è stata giurata della seconda edizione de La pupa e il secchione. Inoltre è stata opinionista per L’isola dei famosi per due volte. Ha partecipato anche a Quelli che il calcio ed è stata vittima anche di scherzi da parte de Le Iene. Si è fatta conoscere come opinionista anche in programmi di carattere politico, come Quinta colonna. Inoltre è stata concorrente di Caduta libera!.

Notti sul ghiaccio

Nel 2006 Alba Parietti è stata una delle concorrenti della prima edizione di Notti sul ghiaccio, il programma di Milly Carlucci. Fu però eliminata dopo poche settimane, infatti si è classificata la decimo posto.

L’anno successivo vi è tornata, ma in veste di giurata.

Ballando con le stelle

Nel 2017, invece, Alba è stata tra i concorrenti della dodicesima edizione di Ballando con le stelle. Qui è arrivata fino in semifinale, dov’è stata eliminata. Durante il suo percorso nella trasmissione è stata protagonista di vari scontri con la giudice Selvaggia Lucarelli.

Alba Parietti a Tale e quale show 2021

Nel 2021 Alba Parietti è stata scelta come concorrente della nuova edizione di Tale e quale show.

La showgirl ha riferito di aver scelto di partecipare perché ama le sfide. Inoltre ha aggiunto che è qualcosa legato a lei, dato che nella vita non è mai stata tale e quale a se stessa. Ha aggiunto che spera di poter imitare tanti uomini, poiché si sente molto fluida.

I concorrenti di Tale e quale show 2021

Per questa edizione 2021 di Tale e quale show alla conduzione c’è ancora una volta Carlo Conti. I giudici sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice “Tale e quale” a sorpresa diverso ogni settimana. In pratica c’è un imitatore che ogni settimana interpreta un personaggio diverso.

I concorrenti in gara quest’anno sono 11. E oltre al Alba Parietti troviamo:

Il percorso di Alba Parietti a Tale e quale show

L’avventura di Alba Parietti a Tale e quale show inizia venerdì 17 settembre su Rai 1.

1^ puntata Alba deve imitare Loredana Bertè.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.