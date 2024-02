Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Questa sera a C’è Posta per Te una madre ha chiamato il programma per chiedere scusa alla figlia e incolpa il fidanzato di lei del loro allontanamento. Come finirà?

Le scuse di una madre a C’è Posta per Te

Questa sera a C’è Posta per Te una madre, Tiziana, ha chiesto a Maria De Filippi di farle fare pace con la figlia Francesca. Secondo la donna i rapporti si sono freddati da quando Pompeo è entrato nella vita della ragazza. Non appena la coppia è entrata in studio ha affermato: “Speravamo non fosse lei“.

La mamma ha cominciato a parlare e tra le lacrime ha chiesto il perdono della figlia assumendosi tutte le responsabilità. Poi rivolgendosi a Pompeo ha detto di averlo accolto in casa come un figlio:

“Mi manca tutto di te. Se ho sbagliato in qualche maniera mi dispiace. Ho una nipotina e non la conosco neanche. Avrei voluto tanto fare la nonna. Mi manca quando mi chiamava e anche le tue risate.

Ti ho fatto conoscere io Francesca, Pompeo. Poi avete fatto un incidente e ho dato la colpa a te, ma pensavo alla salute di mia figlia. Sono corsa in ospedale e tutto questo non me lo merito”.

Questa è la storia di una madre che vorrebbe recuperare il rapporto con sua figlia… #CePostaPerTe pic.twitter.com/jWUJhoQYE6 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 17, 2024

È dal 2022 che non ha più rapporti con la figlia, ma tutto risale a qualche hanno prima quando lei e Pompeo hanno un incidente, come detto poc’anzi. La donna ha insultato il compagno di Francesca e, passando il tempo, nessuno la informa che ci sia rimasto male: “Ero fuori di me, avevo paura. Ma io ho sempre pensato bene di lui“.

A questo punto Francesca si lamenta di alcune mancanze da parte della madre: “Sono tante piccole cose, io mi ero caricata troppo di responsabilità“. Pompeo accusa Tiziana di non essersi comportata bene con i propri figli perché sembrava che Francesca arrivasse sempre dopo tutto il resto.

Maria, come sempre, tenta di far trovare un punto d’incontro alle due parti. Tuttavia Pompeo non crede che Tiziana si meriti il perdono e Francesca sembra essere d’accordo con il compagno: “Al momento voglio fare la mamma, non apro la busta. Sto più male che bene“. Riusciranno a fare pace nel prossimo futuro? Vi terremo aggiornati.