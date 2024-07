Tantissimi volti noti della TV hanno sostenuto il provino per la prossima edizione di Tale e quale show in onda dal 27 settembre

I fan di Beatrice Luzzi potrebbero rivedere molto presto l’attrice in TV. Infatti dopo il Grande Fratello c’è la possibilità che faccia parte di un altro programma seguitissimo dal pubblico televisivo. Stiamo parlando di Tale e quale per il quale lei avrebbe fatto un provino proprio di recente. Oltre a lei ci sono altri voti molto noti. Ecco tutti i dettagli.

Provino a Tale e quale per Beatrice Luzzi e molti altri

Ci potrebbe essere un nuovo programma alle porte per Beatrice Luzzi dopo la sua esperienza al Grande Fratello dove si è posizionata al secondo posto battuta da Perla Vatiero. L’attrice, diventata famosissima per il suo ruolo nella soap opera Vivere, si è fatta amare da un grandissimo numero di telespettatori del reality, tanto da risultare sempre prima nei sondaggi e nei televoti.

Tornata quindi in TV grazie al GF, per lei adesso si stanno aprendo nuovi scenari lavorativi. Le piacerebbe la recitazione cinematografica, ma un grande sogno è anche un programma di talk in cui poter affrontare vari argomenti. Ma per il momento per lei potrebbe esserci una grande novità, qualcosa che non ha mai fatto e cioè Tale e quale show.

Secondo quanto ripota TVBlog, Beatrice Luzzi avrebbe sostenuto i provini per il seguitissimo programma di Carlo Conti che tornerà in onda su Rai1 venerdì 27 settembre. Da quello che il sito di informazione televisiva rivela, l’attrice avrebbe fatto parte della seconda ondata di provinati di Tale e quale. A tal proposito tra questi spuntano anche i nomi di Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera. E ancora Samuel Peron (tornato da poco dall‘Isola dei famosi), Amelia Villano, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese (nome già fatto in passato), Corrado Tedeschi, Costanza Caracciolo, Elena Barolo e Beppe Quintale.

Sicuramente sarebbe interessante se a Tale e quale Beatrice Luzzi ritrovasse proprio Massimiliano Varrese. I due, ricordiamo, dentro la Casa del Grande Fratello hanno avuto per molti mesi dei dissidi, considerati acerrimi nemici. Qualcosa poi è cambiato e diciamo che gli animi si sono un po’ distesi.