Sembrava tutto fatto, ma a quanto pare qualcosa è andato storto. E così quasi sicuramente non vedremo Ronn Moss, l’ex star di Beautiful, nella nuova edizione del Grande Fratello. Ma perché? Vediamo cosa è successo.

Salta da partecipazione di Ronn Moss al Grande Fratello

La produzione del Grande Fratello sta lavorando ormai da alcuni mesi sulla nuova edizione del reality. Al momento c’è una sola conferma e cioè quella di Alfonso Signorini come conduttore. Niente di certo per quanto riguarda gli opinionisti, l’addetta social e i conduttori del GF Party.

Altra cosa certa, invece, è il format che sarà come la scorsa edizione. Questo singifica che avremo concorrenti sia vip che nip. Il mix pare che sia piaciuto agli spettatori, anche se i nip spesso non sono così totalmente non famosi. Ma quale saranno quindi questi concorrenti famosi?

LEGGI ANCHE: Giuseppe Giofrè nel corpo di ballo di Kylie Minogue

Per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma vari rumor ci hanno parlato nelle scorse settimane di alcuni nomi. A tal proposito è spuntata quello di Furkan Palali, attore della soap opera turca Terra Amara. Dopo la vittoria di Aras (anche lui interprete in Terra Amara) all‘Isola dei famosi, sembra che anche il Grande Fratello voglia puntare sulle soap tanto amate dal pubblico.

LEGGI ANCHE: Ipotesi hackeraggio profilo per Achille Costacurta dopo la pubblicazione di strani contenuti social

E parlando sempre di soap, c’era anche il nome di Ronn Moss, lo storico interprete di Ridge a Beautiful. Proprio per l’attore sembrava tutto deciso, ma la sua partecipazione sarebbe saltata all’ultimo minuto. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia che ha scritto: “Alfonso Signorini lavora alla nuova edizione del Grande Fratello che ancora una volta punterà sul mix nip e vip. Tra i concorrenti figurava fino a qualche giorno fa il mascellone Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. L’operazione sembrava conclusa ma sarebbe saltata anche per ragioni di budget”.

I motivi quindi sarebbero vari, tra cui anche la questione economica. Probabilmente l’attore voleva una cifra troppo alta per la redazione del GF e per la stessa Mediaset. Nelle ultime settimane, inoltre, sono spuntate nuove indiscrezioni riguardanti i concorrenti tra cui un ex volto di Temptation Island e addirittura ex storici concorrenti che quindi farebbero ritorno in Casa.

A questo aggiungiamo che qualche giorno fa è stato rivelato che la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare meno rispetto agli scorsi anni. Si parla di una possibile chiusura alla fine di gennaio per poi lasciare posto, a marzo, a La Talpa. Ma si tratta sempre di voci di corridoio e non abbiamo notizie certe.