Seconda settimana per la nuova serie di Canale 5, The Family. Cosa succederà nel prossimo episodio e nella storia tra Aslan e Devin? Avranno un futuro insieme? Ecco cosa dicono le anticipazioni del 16 luglio.

Anticipazioni The Family 16 luglio

Martedì 16 luglio va in onda su Canale 5 la nuova puntata di The Family. Dunque non ci resta che scoprire insieme quali sono le anticipazioni e cosa succederà ai personaggi di questo appassionante racconto.

Partiamo subito da Devin. Come promesso dopo la proposta di matrimonio, la psicologa introduce Aslan tra i suoi amici e insieme celebrano questa bellissima notizia.

Durante la serata, però, Aslan perde la pazienza quando vede il marito di sua sorella con un’altra donna. Questo episodio accende gli animi.

Nonostante tutto però Devin si mostra dalla parte del suo futuro sposo.

Dall’altra invece Hulya, madre di Aslan, fa il doppio gioco e sembra determinata a impedire il matrimonio tra suo figlio e Devin.

Per questo fa redigere un contratto che la ragazza dovrà firmare se saranno celebrate le nozze.

Quando va in onda

Vi state chiedendo quando va in onda The Family? La serie televisiva turca viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45, al termine della puntata di Endless Love (qui le anticipazioni)

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

In Turchia la serie televisiva ha due stagioni da 39 e 51 puntate.

Diverso discorso in Italia dove The Family è stata divisa in più episodi rispetto l’originale messa in onda, ma al momento non sappiamo quante puntate saranno in totale.

Dove vedere The Family in TV e streaming

The Family dove si può vedere in TV e streaming? I due mezzi disponibili sono Canale 5 e Mediaset Infinity.

Grazie alla piattaforma è possibile poter vedere la puntata in diretta oppure guardarla quando si ha modo, con calma.

Le prossime anticipazioni vi aspettano… domani!