Nella lista dei concorrenti di Tale e Quale Show pare ci sia anche Giulia Penna! Chi è l’influencer molto apprezzata sul web? Ve lo diciamo noi!

A Tale e Quale Show c’è anche Giulia Penna?

Il cast di Tale e Quale Show prende forma. La trasmissione condotta da Carlo Conti è vicina all’annuncio del protagonisti della prossima edizione del talent show, del venerdì sera di Rai 1. Nei prossimi giorni, qualsiasi potrebbe essere buono, dovrebbe arrivare l’annuncio.

Intanto l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato, seguita poi dal collega Amedeo Venza, chi saranno i prossimi protagonisti del programma televisivo, molto seguito da grandi e piccini. Ecco di chi si tratta nello specifico come ripreso qui a seguire: “Giulia Penna cantante e Amalia Villano (nome già annunciato da TV Blog) speaker radiofonica confermate a Tale e Quale Show, al provino sono piaciute molto, ad un passo dalla firma”.

Chi è Giulia Penna? Classe 1992 è molto conosciuta sul web contro influencer, ma è anche cantante. Fin da piccola ha approfondito la sua passione per la musica e ha tentato persino la strada di X Factor, senza però riuscirci. L’abbiamo vista anche in diversi spot pubblicitari ed è apparsa persino in alcuni film.

Al momento non vi è alcuna ufficialità a riguardo e si tratta di semplici indiscrezioni, ma non sono gli unici nomi circolati in rete e che sarebbero in lista per la prossima edizione di Tale e Quale Show.

Nomi fuori ne sono balzati davvero tanti. Come ripreso e riportato ieri da TV Blog, per esempio, tanti sono gli ex protagonisti di GF. Così come ex veline e non solo che avrebbero effettuato i casting per Tale Quale Show. Secondo il sito infatti a fare i provini sarebbe stata Beatrice Luzzi. Ma anche Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera. Nella lista spuntano anche i nomi di Samuel Peron (reduce dall’ultima Isola dei Famosi), Amelia Villano, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese (che sembra essere tornato di moda), Corrado Tedeschi, Costanza Caracciolo, Elena Barolo e Beppe Quintale.

In questi giorni si era detto anche della possibilità di vedere Edoardo Tavassi, il quale però ha smentito. L’ex gieffino ha ammesso che non riuscirebbe a sopportare tutto il trucco e stare fermo per ore durante la realizzazione dello stampo: “Per una questione mia di ansia non potrei e per il mio stato psicologico quella cosa è fantascienza”, ha concluso. Insomma Tavassi si è auto depennato dai papabili concorrenti di Tale e Quale Show. Ma gli altri?