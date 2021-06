1 Il primo concorrente di Tale e Quale Show 2021

Mancano ancora diversi mesi alla partenza ufficiale di Tale e Quale Show 2021, tuttavia la grande macchina del talent show si è già messa in moto da alcune settimane. La nuova edizione, che come sempre verrà condotta da Carlo Conti, debutterà su Rai 1 in autunno, e il pubblico attende con ansia il ritorno del talent show, che come sappiamo è uno dei programmi di punta del primo canale. Nel mentre in questi giorni sul web sono circolati i primi gossip in merito al probabile cast che vedremo quest’anno, che senza dubbio non deluderà le aspettative del grande pubblico. Tuttavia tra pettegolezzi e indiscrezioni alcune ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Carlo Conti infatti, involontariamente, ha spoilerato il nome del primo concorrente ufficiale di Tale e Quale Show 2021! Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto. Come sappiamo sono ormai iniziati gli Euro 2020, e per l’occasione su Rai Play è partito il format Europei in casa The Jackal, che come suggerisce nome è condotto proprio dal gruppo di comici. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono stati Stefano De Martino e Carlo Conti, che al momento dei saluti ha fatto lo spoiler. Salutando Ciro Priello, storico membro dei The Jackal, il conduttore ha affermato:

“Preparati Ciro, preparati!”.

A quel punto il web, nonostante Carlo Conti successivamente abbia cercato di rimediare alla gaffe fatta, si è convinto che Ciro Priello sarà il primo concorrente ufficiale di Tale e Quale Show 2021! Il comico, che solo poche settimane fa ha partecipato alla prima edizione di Lol – Chi ride è fuori, avrà dunque modo di mettersi alla prova con una nuova esperienza, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Nel mentre a sostenere un provino per il talent show di Rai 1 sono stati anche alcun concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Rivediamo di chi si tratta.