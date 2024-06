Spettacolo

Vincenzo Chianese | 21 Giugno 2024

Tale e Quale Show

Stando a quanto si mormora in queste ultime ore in rete, pare che Giulia De Lellis possa avere chance di entrare a far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show.

Proseguono i rumor sul cast di Tale e Quale Show

Si continua a parlare di Tale e Quale Show. La nuova edizione del celebre programma in onda su Rai 1 tornerà in onda a partire da settembre. Tuttavia in queste settimane la produzione è alla ricerca del cast di concorrenti, che sta già facendo discutere il web. Numerose infatti sono le indiscrezioni circa i prossimi protagonisti del talent show condotto da Carlo Conti, che tuttavia al momento non sono ancora stati confermati.

Solo nelle ultime ore è giunta voce che a sostenere i provini siano state due ex Vippone del Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia e Sophie Codegoni. Ma non solo. Si è infatti anche mormorato che a ricevere una chiamata dagli autori del programma sia stato anche Massimiliano Varrese, protagonista dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. Adesso come se non bastasse arriva un’ulteriore indiscrezione, che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Amedeo Venza, pare che ad avere possibilità di entrare nel cast di Tale e Quale Show sia anche Giulia De Lellis. L’influencer infatti potrebbe aver avuto contatti con la produzione e di conseguenza aver sostenuto un provino. Oltre a Giulia, l’esperto di gossip fa anche il nome di Helena Prestes, che solo lo scorso anno è stata protagonista de L’Isola dei Famosi.

Ovviamente a oggi è ancora presto per sapere chi la spunterà e chi a settembre salirà sul palco. Solo nelle prossime settimane infatti Carlo Conti rivelerà il cast ufficiale, che di certo non deluderà le aspettative del pubblico. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà.