Temptation Island verso il raddoppio! Dopo la versione estiva torna con una nuova edizione in autunno

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Temptation Island

In queste ultime ore è stato rivelato che in autunno dovrebbe arrivare una nuova edizione di Temptation Island

Ancora prima del debutto della versione estiva è stato rivelato che, molto probabilmente, in autunno arriverà una nuova edizione di Temptation Island. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova edizione per Temptation Island

Giovedì 27 giugno 2024 debutta, per la gioia di milioni di telespettatori, la nuova edizione di Temptation Island. Ormai conosciamo tutte e sette le coppie che vedremo in Sardegna mentre cercano di risolvere i propri problemi di cuore mentre provano a resistere al fascino dei tentatori e delle tentatrici.

Tra i tanti rumor gira voce che una coppia avrebbe ricevuto una squalificata perché la fidanzata avrebbe scavalcato le recinzioni per correre dal suo amore, presa dalla gelosia del momento. Di conseguenza sarebbero stati mandati a casa e si farebbe riferimento a Jenny e Tony: “Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker“.

Mentre si attende con grande ansia il debutto di questa edizione, in realtà si vocifera con sempre più convinzione che in autunno vedremo un’altra versione ancora di Temptation Island. A riportare l’anticipazioni ci ha pensato Davide Maggio:

“A fine agosto partiranno le riprese in Sardegna con nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore. L’edizione autunnale arriva dopo lo stop di quest’inverno alla versione winter di Temptation Island, annunciata durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 e poi non più realizzata”.

Ricordiamo che non si tratta della prima volta in cui si opta per la doppia edizione. Mediaset aveva deciso di proporlo nel 2020 con Alessia Marcuzzi e nel 2018/2019 con i Vip come protagonisti. Al momento non conosciamo ulteriori dettagli in merito e attendiamo la conferma ufficiale.

Sappiamo solamente che le riprese, come già affermato, dovrebbero partire a fine agosto. Di conseguenza ma messa in onda dovrebbe avvenire verso fine settembre. Vi terremo aggiornati con gli eventuali sviluppi.