Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

In queste ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Massimiliano Varrese avrebbe sostenuto il provino per Tale e Quale Show. Ecco che cosa sappiamo.

Massimiliano Varrese a Tale e Quale Show?

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione di Tale e Quale Show e questa volta tocca a un altro ex concorrente del Grande Fratello essere protagonista. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese che, secondo quanto riporta Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram, avrebbe sostenuto il provino per entrare nel cast.

Il rumor su Massimiliano Varrese

Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e nemmeno quale sia stato l’eventuale esito. Molto probabilmente ne verremo a conoscenza più avanti, ma l’attore non è il solo ex gieffino che ha preso parte ai casting. Si vocifera che tra gli altri ci siano anche Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sophie Codegoni:

“Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni!

Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua insegnante di canto mi ha detto questa cosa. Sì, si sta preparando per provare a entrare nel programma”.

Tornando a parlare di Massimiliano Varrese, in questi giorni Tale e Quale Show non è il solo programma al quale è stato associato. L’attore stesso infatti ha dichiarato che gli piacerebbe sedersi sul Trono di Uomini e Donne. Questo il simpatico appello fatto a Maria De Filippi:

“In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Faccio un po’ la carriera al contrario. Sono stato sempre un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio. Maria sono pronto!”.

