Sempre molto simpatico e ironico, Massimo Bagnato affronta ogni puntata di Tale e quale show a suo modo e in questa sesta puntata ha dovuto imitare Gianni Morandi. Si è dovuto esibire in coppia e quindi ha scelto Luca Laurenti per interpretare Claudio Baglioni. Vediamo il risultato.

L’esibizione di Massimo Bagnato e Luca Laurenti come Morandi e Baglioni a Tale e quale show

Ci fa sempre molto ridere Massimo Bagnato a Tale e quale show 2024. Le sue imitazioni sono buone ma non sempre perfette, ma non è mai arrivato all’ultimo posto. Tra l’altro il comico si presta molto alle battute dei giudici. Comunque possiamo dire che sta facendo un ottimo lavoro nel programma di Carlo Conti.

E un grande lavoro lo ha fatto proprio nella sesta puntata di Tale e quale show in cui ha dovuto interpretare un brano di Gianni Morandi e Claudio Baglioni. Questo significa che ha avuto bisogno di un compagno per la performance. Così è andato a pescare Luca Laurenti. Massimo ha quindi imitato Gianni Morandi, mentre Luca ha imitato Claudio Baglioni. I due si sono esibiti nel brano “Strada Facendo” direttamente da un live. Curiosi del risultato? Ecco un estratto della loro performance:

“E sentirai la strada far battere il tuo cuore

Vedrai più amore, vedrai” 🎶@massimo_bagnato e Luca Laurenti interpretano Claudio Baglioni e Gianni Morandi a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/IBaRWBpmtD — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 25, 2024

I giudici si sono complimentati con Luca Laurenti, soprattutto per la voce. Infatti conosciamo benissimo la bravura nella canto di Laurenti e le sue imitazioni sempre perfette. Meno complimenti ci sono stati per Massimo Bagnato che nel trucco non era perfetto. Però dobbiamo dire che in dei punti la voce è stata molto simile. Tra l’altro alla fine della loro esibizione Gianni Morandi ha chiamato Pupo e si è complimentato con molta ironia per l’imitazione. Voi che ne pensate?

Potete rivedere questa esibizione di Massimo Bagnato e Luca Laurenti sul sito di RaiPlay e potete rivedere anche tutta la puntata e le altre.