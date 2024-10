Brutte notizie per i fan di Angelina Mango che attendevano con ansia di sentirla cantare ai concerti. La cantante, che aveva già rinviato alcune date del suo tuor, ha fatto sapere che purtroppo è costretta a fermarsi e pensare alla sua salute. Ecco cosa è successo.

Problemi di salute per Angelina Mango che cancella il tour

Tour cancellato e rinviato a data da destinarsi, è questa la decisione di Angelina Mango dopo i problemi di salute che non sembrano al momento risolversi. La cantante nelle scorse settimane infatti aveva già rinviato alcune date del suo tour in Italia previsto nel mese in corso a causa di una rinofaringite acuta che l’aveva colpita. Tutte queste date erano state rimandate al mese di novembre. Ma adesso arriva un nuovo comunicato, o meglio una lettera.

Angelina, con un post sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere a tutti i suoi fan che purtroppo la voce ancora non è tornata. E quindi è costretta a fermarsi fino a che non guarirà completamente. Ha riferito che deve prima di tutto pensare a se stessa e alla sua salute. E spera che i fan capiranno. Queste le sue parole:

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce ma anche quella di tutti voi! Per questo, insieme al mio team, ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!”.

Il tour italiano e quello europeo sono quindi entrambi sospesi. Anche le date che erano state annunciate come nuove sono cancellate. Quindi verranno tutte recuperate quando la cantante sarà guarita totalmente e potrà tornare a esibirsi senza problemi. Mandiamo un grande abbraccio ad Angelina Mango e le auguriamo di guarire presto. Noi l’aspettiamo con l’amore di sempre.