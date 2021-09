1 Le imitazioni della seconda puntata

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la primissima puntata di Tale e Quale Show 2021.

I protagonisti in gara hanno regalato al pubblico performance divertenti e di alto livello. Pierpaolo Pretelli, per esempio, è stato un ottimo Ricky Martin; Stefania Orlando una strepitosa Lady Gaga e Deborah Johnson una straordinaria Donna Summer, giusto per citarne alcuni.

Ma chi dovranno interpretare la prossima settimana i concorrenti? Scopriamoli insieme…

Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli sarà Sangiovanni

Pierpaolo Pretelli

Partiamo da Pierpaolo Pretelli.

Da un’icona del pop latino a un talento delle nuove generazioni.

Dopo una bella performance con Ricky Martin l’ex gieffino dovrà interpretare Sangiovanni.

Vediamo tutti gli altri…