Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

Tale e Quale Show

I rumor sul cast di Tale e Quale Show

Mancano poco meno di due mesi alla partenza della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il celebre talent di Rai 1 infatti debutterà venerdì 22 settembre, come sempre con la conduzione di Carlo Conti, volto storico del programma. A tornare in giuria saranno invece Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Nel mentre qualche giorno fa proprio Conti ha annunciato il cast della prossima edizione, che vanta nomi del calibro di Ginevra Lamborghini, Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e tanti altri. A essere annunciata come concorrente è stata anche Cristina Scuccia, tuttavia nelle ultime ore un retroscena sta facendo il giro del web.

Stando a quanto riporta TvBlog infatti pare che l’ex naufraga non prenderà più parte a Tale e Quale Show. Ma non solo. Secondo quanto rivelato, sembrerebbe che al posto della Scuccia ci sarà nientemeno che Jo Squillo! Questo quanto si legge in merito:

“Secondo quanto apprende TvBlog, ci sarebbe una novità dell’ultim’ora. Cristina Scuccia, fra gli annunciati concorrenti del cast di Tale e quale show 2023 non farà parte del varietà di Rai 1. Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai 1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo”.

Attualmente però vi invitiamo a prendere i rumor con le pinze. La produzione di Tale e Quale Show infatti non ha ancora ufficializzato la notizia, ma di certo nelle prossime ore potrebbero giungere delle news in merito. Nel mente seguiteci per restare al passo con tutti gli aggiornamenti sul talent show di Rai 1.