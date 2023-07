Flirt in corso tra due ex del GF Vip 7? Alcuni video insinuano il dubbio

NEWS

Debora Parigi | 27 Luglio 2023

GF Vip 7

C’è del tenero tra i due ex del GF Vip 7 Martina Nasosi e Andrea Maestrelli?

Anche se il GF Vip 7 è finito da un pezzo e ci stiamo preparando alla prossima edizione che sarà totalmente diversa, i suoi protagonisti fanno ancora parlare. No, tranquilli, questa volta non si tratta dei Donnalisi o degli Oriele, ma di altri due gieffini che hanno meno fandom, ma che potrebbero adesso suscitare maggiore interesse: Martina Nasoni e Andrea Maestrelli.

Alcuni video che li riguardano fanno appunto pensare che ci sia un flirt in corso tra loro, che la simpatia vista all’interno del reality sia sfociata in qualcosa di più profondo. L’ipotesi nasce da alcune storie che proprio Martina ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram. L’ex gieffina si trova in Costa Smeralda con alcuni amici a bordo di uno yacht. E ieri, con un video, ha detto ai suoi follower: “Guardate chi è venuto a trovarmi”. E ha mostrato Andrea.

Ma non finisce qui perché successivamente ha messo un video girato sempre sullo yacht durante la tarda serata in cui Martina Nasoni e Andrea Maestrelli ballavano abbracciati e felici. E a fare da sfondo al video ha messo la canzone “Tango” di Tananai. Una scelta un po’ particolare, viste le parole del testo e il suo significato davvero molto bello e profondo.

E così i fan pensano che tra i due stia sbocciando l’amore. Chi li segue si ricorda bene che appunto dentro il Grande Fratello Vip andavano molto d’accordo e c’era sintonia. Ma vuoi per la breve permanenza di lei all’interno della Casa, vuoi per altri dinamiche che si erano create, non abbiamo mai visto altro se non amicizia. Il loro rapporto, comunque, era rimasto anche dopo il reality e, come vediamo, sta continuando ancora. Che possiamo dire? Se son rose fioriranno.