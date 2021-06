1 Ex gieffini nel cast di Tale e Quale Show?

Mancano ormai poche settimane al ritorno di Tale e Quale Show e ormai la grande macchina dell’amato programma Rai è già in moto. Attualmente infatti gli autori stanno già lavorando alla prossima edizione della trasmissione, che come sempre debutterà in tv in autunno. Tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà quest’anno e quali saranno i Vip che si metteranno alla prova con questa nuova esperienza. Nel mentre sul web iniziano a trapelare le prime indiscrezioni circa il possibile cast, e sembrerebbe che la gran parte dei nomi giunga nientemeno che dal Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo infatti nelle ultime settimane si è mormorato che a partecipare al talent potrebbero essere non solo Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, ma anche Pierpaolo Pretelli.

Adesso come se non bastasse arriva una nuova indiscrezione bomba, lanciata da TvBlog. Stando a quanto si legge sul noto portale sembrerebbe che a far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show potrebbero essere anche Maria Teresa Ruta e sia figlia Guenda Goria, che hanno già partecipato insieme al Grande Fratello Vip 5. Come svela TvBlog, pare che la conduttrice e l’attrice abbiano già sostenuto un provino, e che dunque potrebbero partecipare ufficialmente alla trasmissione di Carlo Conti. Ecco quanto si legge in merito:

“Continua il cross-over con il Grande Fratello Vip 5 per Tale e quale show. Infatti oltre alla Stefania Orlando, siamo in grado di aggiungere che sono stati provinati altri ex concorrenti dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Nello specifico siamo in grado di dirvi che è stata vista e sopratutto sentita Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha partecipato all’ultima edizione del popolare programma di Canale 5 e che abbiamo visto nel corso di una puntata suonare il pianoforte insieme ad Alfonso Signorini. Non solo Guenda però, ha fatto un provino anche l’inseparabile mamma, Maria Teresa Ruta. Quindi potrebbe pure accadere, così come è già accaduto nel Gf Vip 5 che le due partecipino insieme alla nuova edizione di Tale e quale show”.

Cosa accadrà dunque? Maria Teresa Ruta e Guenda Goria faranno davvero parte del cast di Tale e Quale Show? Nel mentre qualche settima a fa a parlare della possibilità di prendere parte al programma è stato anche Pierpaolo Pretelli. Rivediamo le sue dichiarazioni.