Le difese di Costanzo verso la concorrente di Tale e Quale

A fine settembre andrà in onda la nuova edizione di Tale e Quale Show. La conduzione sarà affidata, come al solito, a Carlo Conti. In giuria, inoltre, troveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Di puntata in puntata, in più, avremo il piacere di vedere un quarto giudice che di solito è un importante personaggio dello spettacolo. E per quanto riguarda il cast? Anche questo è stato già formato e annunciato.

Tra i tanti avremo il piacere di veder esibire anche Valeria Marini. La sua presenza, però, ha scatenato qualche critica sui social e anche sulla carta stampata. Come riporta anche il sito Blogtivvu, infatti, una lettrice del settimanale Nuovo ha posto una domanda: “Scusi per la cattiveria ma, finalmente nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, lei farà vedere se è anche capace di fare qualcosa?“. La risposta è arrivata, perciò, direttamente da Maurizio Costanzo:

Penso che Carlo Conti abbia fatto un buon acquisto scegliendola. Avrà fatto pure tanti reality show ma è una donna di spettacolo che durante la sua carriera ha collezionato lavori di ogni genere. Parliamo di un personaggio poliedrico, capace di stare con disinvoltura sul palcoscenico. Con un pizzico di presunzione e forte di un po’ di esperienza, posso dire che ha le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista nella prossima edizione del talent.

In questo modo Maurizio Costanzo ha tentato di spegnere ogni polemica in merito alla partecipazione di Valeria Marini a Tale e Quale Show. Ricordiamo che la nuova edizione andrà in onda ogni venerdì sera a partire dalle ore 21:30 circa solo su Rai 1. In streaming, invece, il talent sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.

