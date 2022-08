Andrea Nicole Conte al GF Vip 7?

Il 19 settembre 2022 partirà il GF Vip 7. Al momento l’unico concorrente ufficiale di cui siamo a conoscenza è Giovanni Ciacci. In questi ultimi giorni, però, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che potrebbe entrare a far parte del cast anche un vippone transgender:

Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF.

Tante le ipotesi in merito. Tra queste anche quella che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte. A rispondere ai rumor ci ha pensato proprio lei nel corso di una diretta su Instagram, come riporta anche il sito Blogtivvu: “Io non ne so nulla, ditemelo voi. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Io vado anche a vedere, ma non ne so nulla…“. Andrea Nicole, quindi, avrebbe smentito. Ma c’è anche un altro motivo per il quale non potrebbe essere lei la celebrità di cui parlava Signorini e l’ex tronista è sempre stata molto chiara in merito:

Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile.

Con “transgender“, quindi, si indica una persona che sta ancora completando la transizione da un sesso all’altro, cosa che lei ha già effettuato diversi anni fa. A voi sarebbe piaciuto vedere Andrea Nicole al GF Vip 7? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

