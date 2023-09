NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Inconveniente al concerto di Tananai

Non molte settimane fa abbiamo parlato di Tananai in relazione a un argomento molte serio che sta a cuore a moltissime persone. Il cantante, infatti, si è schierato contro la violenza sulle donne. Nel backstage dei Power Hits Estate di RTL 102.5 ha affermato di sentire il bisogno di lanciare messaggi positivi vista la grande quantità di persone che lo seguono:

“Sono consapevole che non è questo che risolve le cose, però nell’ultimo anno mi sono reso conto che ho una portata, raggiungo più persone. Quindi voglio stare attento ai messaggi che lancio.

Anche con queste piccole cose si può fare parte di una differenza. Se non se ne parla è il primo passo per una sconfitta. E ce ne sono state mille, mille, mille”.

Oggi, però, ci discostiamo da questi temi e puntiamo sulla leggerezza andando a vedere un fuori programma divertente che è capitato a Tananai nelle scorse ore. Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video all’interno del quale notizia che si sta esibendo sul palco.

A un certo punto, però, i suoi pantaloni si strappano. Una gamba rimane coperta mentre l’altra è totalmente scoperta e lascia intravedere la sua biancheria. Il web ha commentato con il sorriso quanto accaduto e lui non si è lasciato scoraggiare ma è andato avanti con l’esibizione.

Diversi utenti hanno apprezzato la sua disinvoltura per quanto accaduto: “Comunque è pronto a tutto. Cage, gli si rompono i pantaloni… È eccezionale“. Anche voi siete d’accordo con queste parole? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non dimenticate di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news.