Domenica 14 luglio Novella2000 ha assistito al secondo concerto di Taylor Swift a San Siro e dopo aver visto lo show possiamo affermare con certezza una cosa: il vero spettacolo sono i fan della pop star americana.

Taylor Swift conquista San Siro

Da giorni ormai non si parla altro che di Taylor Swift. Come tutti sappiamo, sabato 13 e domenica 14 luglio la pop star americana ha portato il suo The Eras Tour a San Siro, per due concerti che resteranno nella storia. Nell’ultima settimana si è fatto un gran parlare del ritorno della cantante in Italia, che mancava da 13 anni nel nostro paese. Adesso, a distanza di qualche ora dalla fine del secondo show, si possono tirare le somme di questo evento che senza dubbio è stato il più atteso dell’anno.

Noi di Novella proprio ieri sera eravamo presenti a San Siro per assistere allo spettacolo messo in piedi dalla Swift, di cui si è tanto discusso. Più di tre ore di live e ben 44 canzoni in scaletta. Si passa, come suggerisce il nome della tournée, da un’era musicale all’altra e non mancano le “surprise song”. Tutto è curato nei minimi dettagli, dai numerosi cambi d’abito, ai visual pazzeschi (che sono uno dei punti di forza dello show), alle coreografie mozzafiato.

Taylor Swift è una macchina da guerra, instancabile ed è nata per stare sul palco. Si concede ai suoi fan senza risparmiarsi e in più di un’occasione sottolinea come il pubblico italiano sia il più caloroso che abbia mai visto. Non manca la commozione quando l’intero stadio si lascia andare a un fragoroso applauso che dura svariati minuti, duranti i quali la cantante arriva anche a togliersi gli in-ear per godersi a pieno il momento.

Il boato di San Siro per Taylor Swift pic.twitter.com/gy41an1qi2 — disagiotv (@disagio_tv) July 15, 2024

Una serata dunque perfetta, tuttavia quello che in molti non riescono a vedere è un particolare che per tutta la serata ci ha lasciati a bocca aperta. Il vero spettacolo infatti non è la Swift, ma sono i suoi incredibili fan.

I fan della Swift sono lo spettacolo nello spettacolo

Inutile negarlo, Taylor Swift ha talento. Nulla però in più ad artiste del calibro di Madonna, Beyoncé, Lady Gaga e tante altre pop star internazionali. Quello però che tutte queste cantanti non hanno sono proprio gli Swifties. Sì, perché in questo caso si parla di una vera e propria famiglia, che conta milioni e milioni di persone. Il fandom di Taylor, uno dei più grandi al mondo, è un vero fenomeno e probabilmente va oltre le parole.

Si tratta di energia pura, concentrata in un unico posto allo stesso tempo. Migliaia di persone che cantano, ballano e gridano all’unisono senza mai stancarsi. È una cosa fuori dal comune, inspiegabile, che pochissimi artisti al mondo possono vantare di avere. E non si tratta, ovviamente, di numeri.

Quello che i fan di Taylor Swift hanno, e che probabilmente manca in tutti gli altri fandom, è una sorta di connessione che rende l’atmosfera unica e magica. L’elettricità è palpabile nell’aria e per chi assiste dall’esterno è come essere travolti da una sorta di uragano e quello di cui abbiamo goduto è uno spettacolo nello spettacolo.

Non capita mai di assistere a fenomeni del genere e di sicuro una cosa è certa: la Swift può ritenersi più che fortunata ad avere un pubblico del genere dalla sua.