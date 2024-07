Sono stati due concerti evento quelli di Taylor Swift a San Siro. Ma vi siete mai chiesti perché i fan si scambiano i bracciali dell’amicizia? Andiamo a scoprire il significato dietro questo gesto e da dove nasce questa tradizione.

Il significato dei bracciali dell’amicizia che i fan di Taylor Swift si scambiano

Sono stati giorni ricchi di emozioni per tutti gli Swifties. Sabato 12 e domenica 13 luglio infatti Taylor Swift ha fatto ritorno in Italia dopo ben 13 di assenza. La pop star americana si è così esibita per due sere di fila a San Siro, con dei concerti evento che promettono di rimanere nella storia. Con più di tre ore di show e ben 44 canzoni in scaletta, la cantante ha dimostrato di essere una delle artiste più influenti e importanti del momento e il suo è senza dubbio uno dei fandom più grandi al mondo.

Proprio alcuni fedeli sostenitori della Swift si sono accampati giorni prima fuori lo stadio per cercare di conquistare la transenna e hanno reso l’evento ancora più speciale. Non tutti forse sanno che i proprio fan di Taylor hanno una tradizione da rispettare con sacralità: lo scambio dei braccialetti dell’amicizia. Si tratta di veri e propri bracciali creati con perline, con sopra i titoli delle canzoni più celebri o delle varie ere musicali della pop star. La regola è semplice. Ogni persona crea questi oggetti a proprio piacimento e in occasione dei concerti vengono scambiati con altri fan, così da creare una vera rete di connessioni.

Ma perché i fan si scambiano i bracciali dell’amicizia? Andiamo a scoprire il significato e da dove nasce questa tradizione. Il tutto risale al 2022, quando Taylor Swift ha pubblicato l’album Midnights. All’interno del disco è presente la canzone You’re On Your Own, Kid. Una delle frasi del testo recita proprio: “So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid”.

A quel punto i fan hanno deciso di prendere in parola la pop star. Sui social è così nata la moda di creare i bracciali dell’amicizia. A partire dal The Eras Tour, a ogni data, il pubblico si scambia questi particolari oggetti, che rappresentano anche un ricordo del concerto.