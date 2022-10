Teen Mom: su MTV tornano le Supergirl del piccolo schermo

Torna Teen Mom Italia: ecco quando e dove

Crescere un figlio è una delle prove più complesse alla quale è sottoposto l’essere umano. Risulta complicato dopo i 30 anni, figuriamoci quando a malapena abbiamo superato la maggiore età. Il programma di MTV Teen Mom (il giovedì alle 22 su MTV, canale 131 Sky, in streaming su NOW e su Paramount+) condotto dalla splendida Nina Rima, ci porta nell’universo delle mamme giovanissime, che raccontano quanto sia difficile dare alla luce un figlio alla loro età.

Non solo dolori, certo, anche tante gioie date da quelli che sono i piccoli protagonisti del programma. Le storie sono le più disparate, dalle coppie felici alle ragazze madri, dal Nord al Sud, ognuna con la propria storia ci appare come una Supergirl in grado di barcamenarsi tra il menage familiare, la ricerca del lavoro o il lavoro stesso e, magari, l’organizzazione del proprio addio al nubilato e poi del matrimonio. Perché le ragazze sono mamme sì, ma vogliono essere soprattutto donne in grado di non annullarsi per i figli. Farli crescere felici ma godendosi anche quella che è la loro gioventù.

Le cinque giovani protagoniste hanno tutte storie diverse, ed ognuna descrive una visione personale di vivere la maternità.

Nessuna di loro sa cosa il futuro ha in serbo, l’unica certezza sono i loro bimbi. Ognuna con la propria passione.

Le protagoniste della nuova edizione

Syria Idrontino, ad esempio, ha il sogno della danza. Yusang Aguilera è una youtuber di buon successo, ma ha anche obiettivi familiari e sociali. Come quelli di Sharon Cialona, Dalila Vallati e Martina Broglia.

Avremo modo di conoscerle in maniera approfondita grazie alla formula del programma, che prevede filmati ma anche un mini talk-show nel quale la conduttrice Nina Rima incontrerà le mamme e metterà alla prova le protagoniste di Teen Mom Italia sulla maternità e le problematiche connesse, con domande e prove pratiche sempre dal tono leggero e divertente.

