Sanremo

Nicolò Figini | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Diversi spettatori del Festival di Sanremo 2024 hanno riscontrato alcuni problemi nel momento in cui hanno tentato di votare la loro canzone preferita. Ecco che cosa sta succedendo.

Problemi con il televoto nella finale di Sanremo 2024

Questa sera ha avuto inizio la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell’Ariston saliranno tutti e trenta i concorrenti in gara e all’inizio dell’appuntamento Amadeus ha dato i dati necessari per televoto. Dopodiché ha dato il via alla kermesse musicale con i primi Big.

Nonostante questo, però, il pubblico da casa ha la possibilità di esprimere la propria preferenza nel corso di tutta la serata. Peccato però che la maggior parte degli utenti abbia notato un errore molto grave. Nel momento in cui si invia il voto, infatti, non arriva nessun messaggio di conferma.

A farlo notare sono stati diversi telespettatori, ma anche alcuni influencer e Vip, compresi alcuni dei cantanti in concorso. Tra questi possiamo citare anche Irama, il quale ha scritto sul proprio profilo social un avviso per tutti i suoi fan:

“Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il vostro voto non è valido. Il sistema è intasato”.

La finale del Festival di Sanremo 2024 è visto da talmente tante persone che il sistema è andato in qualche modo in tilt perché non ha retto il carico di messaggi ricevuti. Siamo sicuri che tutto ciò si risolverà in brevissimo tempo e non ci saranno altri disguidi. Vi terremo aggiornati nel corso della serata.