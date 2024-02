Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

È appena iniziata la finale del Festival di Sanremo 2023 e poco fa Amadeus ha rivelato la classifica provvisoria dei 30 Big in gara. Ecco cosa è accaduto.

La classifica provvisoria di Sanremo 2024

Dopo 4 intense serate, stasera scopriremo chi vincerà il Festival di Sanremo 2024. Da pochi minuti è intanto partita la finale di questa edizione della kermesse musicale, durante la quale tutti i 30 Big in gara saliranno nuovamente sul palco per presentare le loro canzoni.

Come se non bastasse Amadeus ha anche rivelato la classifica provvisoria, generata dai voti della sala stampa, delle radio e del televoto dopo le prime 4 puntate. Ecco dunque come si sono posizionati i cantanti:

30 Sangiovanni

29 Fred De Palma

28 La Sad

27 BNKR44

26 Renga e Nek

25 Maninni

24 Clara

23 Rose Villain

22 BigMama

21 Dargen D’Amico

20 Ricchi e Poveri

19 Negramaro

18 Mr. Rain

17 Santi Francesi

16 Il Tre

15 The Kolors

14 Fiorella Mannoia

13 Gazzelle

12 Emma

11 Il Volo

10 Alfa

09 Diodato

08 Loredana Bertè

07 Alessandra Amoroso

06 Mahmood

05 Irama

04 Ghali

03 Annalisa

02 Angelina Mango

01 Geolier

Precisiamo naturalmente che si tratta di una classifica provvisoria e nel corso della serata tutto potrebbe ancora accadere. Non resta dunque che attendere per scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2024.