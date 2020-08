Temptation Island: rivelate altre due coppie della nuova edizione

Il reality di coppia di Canale 5 è pronto a tornare: Temptation Island inizierà a metà settembre e già sono stati rivelati quasi tutti i concorrenti. Quest’anno non ci sarà una versione vip, bensì ci sarà una seconda edizione con personaggi sconosciuti. Dopo la presentazione delle prime due coppie, nella giornata di oggi gli account social di Temptation Island hanno fatto nuove rivelazioni. La terza coppia è dunque quella formata da Anna e Gennaro. La prima a parlare nel video di presentazione è lei:

“Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo vari tira e molla è arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto e io la cattiva. Ma in realtà ha dei lati caratteriali che sono diventati per me intollerabili”

Anche Gennaro ha detto poi la sua:

“Io sono innamorato di Anna, le ho chiesto anche di sposarmi ma lei ha detto no. Anche se ha scritto lei a Temptation Island, forse potrebbe essere un’opportunità per me per capire se lei mi ama o no”