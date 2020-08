1 Svelate le prime due coppie della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a settembre con Alessia Marcuzzi

Solo poche settimane fa si è conclusa l’ultima edizione di Temptation Island, che come sempre ha ottenuto un successo straordinario. Alla conduzione ancora una volta c’è stato Filippo Bisciglia, che nuovamente ha conquistato il cuore del pubblico. Adesso però l’attenzione è già rivolta alla nuova edizione di Temptation, che arriverà sugli schermi di Canale 5 a partire da settembre, e stavolta a prendere in mano le redini della trasmissione ci sarà Alessia Marcuzzi. La presentatrice, che già lo scorso anno aveva guidato il viaggio nei sentimenti delle coppie Vip, quest’anno invece avrà il compito di condurre il format Nip, e di certo ne vedremo delle belle.

Proprio in queste ore infatti inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, nonostante qualche giorno fa il villaggio sia andato a fuoco, e per questo gli autori hanno deciso di svelare le prime due coppie che parteciperanno al reality. I primi protagonisti del programma sono Carlotta e Nello, insieme da ben 6 anni. A scrivere alla redazione è lei, che vorrebbe sposare il suo fidanzato. Lui però non pare essere ancora pronto al grande passo. Queste le prime dichiarazioni della coppia:

“Siamo fidanzati da 6 anni e ho deciso io di scrivere a Temptation Island, in quanto siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello, invece, è super moderno e non ci pensa proprio”.

A fare eco a Carlotta è Nello, che aggiunge:

“Lei vuole a tutti i costi sposarsi. Io, invece, al contrario suo, sono per la convivenza”.

Ma non è tutto. Scopriamo chi è la seconda coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.