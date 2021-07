Temptation Island 2021 quarta puntata: streaming, video e anticipazioni

1 Temptation Island 2021 quarta puntata quando va in onda

Siamo al giro di boa per Temptation Island 2021, giunto alla quarta puntata con grandissimi colpi di scena nel corso dei precedenti appuntamenti. Ancora costante il grande successo del reality dell’estate che vede alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia. E il merito va anche al fatto che quest’anno i percorsi delle coppie sono entrati subito nel vivo, specialmente per alcune.

Intanto scopriamo subito quando va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2021. La programmazione è prevista per lunedì 19 luglio alle 21.25 circa su Canale 5.

Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno le puntate totali sono sei. Cinque saranno dedicate al percorso e una, quella finale, dedicata alle coppie un mese dopo la fine del reality. In questo modo scopriremo se hanno confermato o meno le loro scelte ai falò e se in generale è cambiato qualcosa.

Rivediamo quindi le coppie…