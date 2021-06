1 La terza coppia di Temptation Island 2021

Manca sempre meno alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021, e anche quest’anno il pubblico attende con ansia l’arrivo della nuova edizione del reality. Come sempre alla conduzione del programma ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare passo dopo passo i fidanzati e le fidanzate nel loro viaggio nei sentimenti. In attesa della data della prima puntata, in queste ore i canali social del programma stanno iniziando a svelare i protagonisti che prenderanno parte alla trasmissione. Dopo aver fatto la conoscenza di Claudia e Ste, e di Valentina e Tommaso, poco fa è stata svelata la terza coppia che parteciperà a Temptation. Si tratta di Manuela e Stefano, fidanzati da 4 anni e mezzo. A voler partecipare al reality è proprio lei, che dopo aver scoperto alcuni tradimenti del suo fidanzato non si fida più del suo uomo. Queste le parole di Manuela in merito (QUI per il video)

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

A fare eco alle parole di Manuela è Stefano, che a sua volta svela perché vuole partecipare a Temptation Island 2021:

“Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Non resta che attendere per scoprire come si relazioneranno Manuela e Stefano nei villaggi di Temptation Island 2021. I due riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia? Nel mentre qualche giorno fa a parlare dell’ipotetica partecipazione al reality è stata una coppia formatasi quest’anno a Uomini e Donne. Rivediamo di chi si tratta e le loro parole.