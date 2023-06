NEWS

Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

Temptation Island

Dove abbiamo visto Alessia di Temptation Island 2023

Qualche giorno fa abbiamo conosciuto una nuova coppia di Temptation Island 2023, ovvero Alessia Bottiglia e Davide Rosati. A chiamare la redazione è stata proprio la ragazza per il seguente motivo:

“Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con un uomo molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente lasciare”.

Il compagno ha affermato di esserne stato a conoscenza per oltre un anno prima di rivelare di sapere tutto. Adesso vuole capire se può di nuovo fidarsi di lei oppure no. Vedremo come andranno le cose per loro due.

Nel frattempo, però, possiamo dirvi che Alessia Bottiglia è già stata protagonista di diverse trasmissioni TV nel corso degli anni. Sul web, infatti, girano varie foto che la ritraggono a Forum e non solo. Dal 2012 è stata opinionista della trasmissione, sia negli anni di Rita Dalla Chiesa sia in quelli di Barbara Palombelli.

Forum continua a sfornare concorrenti di reality:



Lei Alessia, opinionista di Forum daL 2012, sia negli anni di Rita dalla Chiesa che in quelli di Barbara Palombelli. #temptation #Temptationisland https://t.co/OBfzaU86YO pic.twitter.com/BospDdPxGN — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) June 15, 2023

Inoltre è stata concorrente anche a Take Me Out con Gabriele Corsi e nello show Chi ti conosce? di Max Giusti sul Canale NOVE. Voi l’avevate riconosciuta? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.