Nicolò Figini | 18 Giugno 2023

Vladimir Luxuria ha di recente lanciato una frecciatina a Daniele Dal Moro per alcuni comportamenti che non le sono piaciuti

Le critiche di Vladimir Luxuria a Dal Moro

Di recente Vladimir Luxuria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. Nel corso della chiacchierata le sono state fatte domande in merito alla corrente edizione de L’Isola dei Famosi e il suo pensiero sui vari concorrenti ancora in gara:

“Lo Cicero è uno che si dà molto da fare, è molto forte. Ma è troppo pieno di sé. Si vede che ci tiene un po’ troppo alla vittoria. Di Mazzoli non ho apprezzato il denigrare una persona per i suoi difetti fisici o sulla bellezza sminuendo le carriere. Cristina è frenata, ma non so se lo fa per strategia o sentimento cristiano”.

A un certo punto, verso la fine dell’intervista, Vladimir Luxuria ha commento il rapporto che al GF Vip 7 ha visto al centro Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. Sappiamo che, una volta uscita dal reality, la Ferruzzi si è sentita presa in giro dal concorrente e lo ha accusato di pensare solo a se stesso e di prendere tutti i pesci in faccia:

“[…] Dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto. Quanto tempo perso a volergli bene, mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né mio amico e né nient’altro. Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto”.

Queste dichiarazioni risalgono all’inizio del 2023 e sono state riprese proprio in occasione di questa intervista. Vladimir Luxuria ha quindi lanciato una frecciatina a Dal Moro:

“Quando vivi una discriminazioni tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”.

Questo quanto riportato anche da Isa e Chia.