Nicolò Figini | 9 Giugno 2023

La prima coppia di Temptation Island 2023

Le registrazioni sono iniziate pochi giorni fa e andranno avanti per circa ventuno giorni. Il 26 giugno, invece, avrà inizio la nuovissima edizione di Temptation Island 2023. La conduzione è stata affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia e come sappiamo vedremo solamente coppie non famose. A meno che il programma non ci riserverà delle sorprese, infatti, non dovrebbero esserci personaggi celebri nel reality.

Questa sera, inoltre, è stata presentata la prima coppia. Loro si chiamano Gabriella e Giuseppe. I due vengono dal Sud Italia e sono fidanzati da sette anni. A parlare è proprio la ragazza, la quale afferma di aver lasciato tutto per lui: “Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola“. Il video qui sotto.

A questo punto la concorrente di Temptation Island 2023 aggiunge anche cosa ha scoperto a inizio anno e perché ha voluto chiamare il programma:

“A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, dà il mio numero di telefono e mi arriva un messaggio su WahtsApp: ‘Ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?’. Ma poi sei scemo, si faceva chiamare American Boy e sa appena l’italiano”.

Alla fine del video, quindi, arriva Giuseppe ma non dice nulla. Guarda dritto nella telecamere e sorride. Forse un promo più lungo lo vedremo con l’avvicinarsi del debutto di Temptation Island 2023. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.