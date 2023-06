Cecilia Rodriguez, c’è una data per le nozze con Ignazio? La risposta di lei vi stupirà

NEWS

Debora Parigi | 9 Giugno 2023

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sul matrimonio con Ignazio Moser

A novembre dello scorso anno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano annunciato tramite social che sarebbero diventati marito e moglie. Ospiti poi a Verissimo da Silvia Toffanin avevano raccontato che le nozze erano fissate per ottobre di quest’anno. Ma poi (con voci di crisi nel mezzo) c’è stato un cambiamento a marzo, quando i due hanno detto di aver rimandato la data. In quell’occasione Cecilia spiegò:

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Da quel momento tutto tace. I due futuri sposi sui social non hanno mai condiviso nulla di preparativi e organizzazione con i propri fan. E non hanno nemmeno rivelato la nuova data. Chi li segue, quindi, si sta chiedendo che fine abbia fatto questo matrimonio, se ci sarà e quando, se è cambiato qualcosa. E ovviamente tempestano di domande in privato i due su Instagram. Ecco che quindi oggi Cecilia Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio. Ma la sua risposta non è quella che i fan speravano o si aspettavano. Ecco le sue parole in una storia Instagram:

“Una domanda che molto spesso mi fate è quella del matrimonio: organizzazione, abito, quando ti sposi, perché hai spostato… Un sacco di domande. Intanto vi rispondo che non sono una persona molto organizzata. E secondo, sono una persona che su queste cose, cioè molto intime come la preparazione di un matrimonio, le tengo un po’ per me. Però vi racconterò. Prometto che vi racconterò, non passo per passo, però durante questo percorso meraviglioso vi racconterò”.

E quindi aspettiamo che sia lei a condividere tutto.