Temptation Island, iniziate le registrazioni della nuova edizione

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Temptation Island

In queste ore sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, in partenza su Canale 5 tra qualche giorno

Iniziate le registrazioni di Temptation Island

Finalmente ci siamo! Tra poche settimane arriva su Canale 5 Temptation Island. Dopo un anno di pausa, il reality show è pronto a tornare, e anche stavolta senza dubbio non mancheranno le emozioni. Come da tradizione a condurre la trasmissione sarà Filippo Bisciglia e di certo il pubblico attende con ansia la partenza del programma. Stando alle indiscrezioni giunte di recente, la prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 26 giugno, e proprio in queste ore è arrivata una grande notizia per tutti i fan.

Sono infatti partite le registrazioni ufficiali della nuova edizione di Temptation, che come sempre si svolgono in Sardegna. Tuttavia al momento c’è ancora molto mistero sul cast. Stando a quanto è emerso in queste ultime settimane, quest’anno non dovrebbero esserci coppie Vip all’interno del villaggio. Senza dubbio però nei prossimi giorni i canali ufficiali del reality inizieranno a rivelare chi sono i protagonisti che quest’anno si metteranno alla prova con un intenso viaggio nei sentimenti.

Mistero anche sul cast di tentatori e di tentatrici di Temptation Island, ma anche in questo caso non mancano le indiscrezioni. Si è infatti mormorato, qualche giorno fa, che tra i single possa esserci un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6. Di chi parliamo? Nientemeno che di Gianluca Costantino. Anche in questo caso però le voci di corridoio sono da prendere con le pinze, e al momento non abbiamo certezze sui protagonisti del programma.

Di certo però cresce sempre più l’attesa per la partenza di Temptation, e senza dubbio anche stavolta la trasmissione non deluderà le aspettative. Non resta che attendere dunque l’arrivo della prima puntata. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality show, e non solo.