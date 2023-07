NEWS

Nicolò Figini | 4 Luglio 2023

Temptation Island

Al falò di Temptation Island 2023 insieme alle altre ragazze Vittoria guarda un filmato che riguarda Daniele e la tentatrice Benedetta, con la quale ha legato di più. In questo video ha potuto ascoltare il fidanzato mentre si apre con la ragazza delle sue relazioni passate. Ha affermato che al momento non sente la mancanza della compagna e che la sua relazione più importante è quella con la sua ex moglie. Qui sotto il video.

Nuove importanti immagini per Vittoria: cresce sempre di più l’intesa tra Daniele e la single Benedetta… #TemptationIsland pic.twitter.com/2RLXoRJkH2 — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

“Io sono entrata qui con due certezze. Che mi amasse e che volesse un figlio da me. Io gli ho detto di essere sincero. Che se non lo voleva da me poteva anche andarsene. Da questo video vedo che non ci sono le basi per un futuro insieme. Dovrò pensare”.

In un secondo filmato lo ascolta mentre flirta con Bendetta. Daniele afferma che dopo una ragazza mora ci vuole una bionda. Questo ferisce particolarmente Vittoria, la quale esclama: “Che stupido“. Poi il fidanzato continua:

“Io ora sto bene perché non ho nessuno che mi reprime. Mi fa piacere parlare con te, lo facciamo sempre. Ho notato la tua bocca quando eri incappucciata. Ah, ti tieni? Te l’avrei detto anche prima ma mi tengo pure io da giorni.

Io sto molto bene, Vittoria non mi manca. Zero, niente. Non mi ha dimostrato niente. Sto male davvero, ho fatto sempre finta di niente. Vittoria è impostata e fredda”.

La concorrente di Temptation Island 2023 si arrabbia ed è molto dispiaciuta. Afferma di non sentirsi impostata e fredda: “Sono un po’ delusa“. Seguiteci per tante altre news e scoprire come andranno le cose tra loro.