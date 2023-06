Chi è Daniele di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Chi è

Daniele partecipa a Temptation Island 2023 con la fidanzata Vittoria. Ad oggi non abbiamo idea i come la loro storia si concluderà dopo il falò di confronto all’interno del reality e davanti a Filippo Bisciglia. Staremo a vedere. Nel mentre scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul concorrente.

Chi è Daniele

Nome e Cognome: Daniele

Data di nascita: Daniele è del 1990

Luogo di Nascita: Roma

Età: Daniele ha 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: direttore di un supermercato

Figli: ha un figlio

Tatuaggi: Daniele ha diversi tatuaggio

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Daniele età e biografia

Chi è Daniele di Temptation Island 2023? Al momento non sappiamo il suo cognome o la sua data di nascita completa. Sappiamo che è nato nel 1990 e ha un‘età di 33 anni.

Nessuna informazione sul peso e sull’altezza. Ha un fisico molto muscoloso.

Non abbiamo notizie sul percorso di studi o sulla sua famiglia, nello specifico sui genitori.

Ma andiamo a vedere qualcosa in più sulla vita privata e sul lavoro che fa…

Vita privata

Della vita privata di Daniele di Temptation Island 2023 sappiamo che ha un figlio nato da una relazione passata. Ha anche un matrimonio alle spalle e una ex moglie.

La sua fidanzata, dal 2019, è Vittoria. Oggi convivono ma hanno dei problemi perché Vittoria vorrebbe diventare madre. Lui, invece, sostiene che gli sta mettendo troppa fretta.

Proseguiamo con i social…

Dove seguire Daniele di Temptation Island 2023: Instagram e social

Dove possiamo seguire Daniele di Temptation Island 2023 sui social?

Al momento non siamo stati in grado di trovare alcun profilo su Instagram o Facebook.

Vi terremo aggiornati.

Daniele a Temptation Island 2023

A scrivere a Temptation Island 2023 è proprio Daniele, il quale si lamenta del fatto che Vittoria lo sta stressando con la voglia di avere un figlio:

“Sono io che scrivo al programma perché Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio. Solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente tanto”.

Vittoria ha affermato di non starlo pressando e a questo punto Daniele è sbottando rivelando che lei gli ha anche dato un ultimatum:

“Non è che se due persone si mettono insieme e dopo due anni devono fare un figlio. Non ti ho detto che non voglio o che voglio, ti ho detto vediamo“.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Vedremo cosa accadrà.

Le coppie di Temptation Island 2023

Andiamo a vedere tutte le coppie che prendono parte a Temptation Island 2023:

Esattamente come avvenuto per le stagioni precedenti, anche questa volta i protagonisti metteranno alla prova i propri sentimenti.

A Temptation Island 2023, programma ideato da Maria De Filippi, le coppie avranno come ‘ostacolo’ da superare la presenza di tentatori e tentatrici.

Tra loro citiamo Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Il percorso di Daniele Temptation Island 2023

Il percorso di Daniele a Temptation Island 2023 comincia il 26 giugno dello stesso anno insieme alla fidanzata Vittoria. Vedremo che cosa riserverà il futuro a loro due. Vi terremo aggiornati.

1° puntata: Vittoria si lamenta del suo fidanzato Daniele perché parla troppo ad alta voce, quando torna a casa è freddo e altre dinamiche, concludendo che lo considera “rozzo”.

Daniele dal canto suo si avvicina alla single Benedetta, i due fanno il bagno insieme in piscina.

2° puntata: IN AGGIORNAMENTO