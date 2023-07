NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Temptation Island

L’avvicinamento di Gabriela al tentatore di Temptation Island 2023

Questa sera la seconda puntata di Temptation Island 2023 si è aperta con il falò di confronto tra Isabella e Manu. I due, dopo una lunga discussione, hanno voluto lasciare il programma insieme:

“I nostri problemi non erano cose gigantesche, avrei voluto che tu avessi un po’ di iniziativa. Sento delle cose e mi chiedo perché stai con me. Come fai a non capire che quando provo a spronarti… Perché lo vedi come un attacco o uno sminuirti?”

Ma non solo. I problemi li abbiamo visti anche tra un’altra coppia di Temptation Island 2023. Stiamo parlando di Gabriela e Giuseppe. La prima non è riuscita nemmeno a finire di vedere i video che riguardavano il fidanzato mentre parlava della tentatrice Roberta.

Successivamente, però, è toccato anche a Giuseppe dover vedere dei filmato della compagna. Lei si sta molto avvicinando a uno dei tentatori e per tale ragione si è adirato. Ha anche visto un abbraccio che gli ha dato particolarmente infastidito: “Non ha mai abbracciato così nemmeno me“. Queste le sue parole che possiamo ascoltare anche nel video qui sotto.

Il feeling tra Gabriela e il single Fouad sembra crescere sempre di più e… #TempationIsland pic.twitter.com/kEJjQol8uI — Temptation Island (@TemptationITA) July 3, 2023

In seguito ha avuto una crisi scoppiando a piangere. Voi che cosa ne pensate di questa relazione? Secondo voi Gabriela e Giuseppe andranno via insieme da Temptation Island 2023? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.