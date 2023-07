NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Dopo il falò di confronto tra Isabella e Manu è stato il turno di un litigio a distanza tra Mirko e Perla a Temptation Island 2023. La coppia di fidanzati ha diversi problemi, tra questi anche alcuni pensieri che il fidanzato ha verso la compagna:

“Era ancora più superficiale quando l’ho conosciuta. Non sapeva fare neanche la lavatrice. Perla fa l’un percento di quello che la mamma fa in una settimana. Perché ha avuto i genitori che l’hanno sempre imboccata e viziata”.

A questo punto, quindi, sentiamo Perla rispondere ai video che ha appena visto e si lascia andare a un lungo sfogo:

“È un coglione perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.

Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca**o. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca**o. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

In un secondo momento, quindi, Perla ascolta altre dichiarazioni di Mirko. Queste riguardano anche la loro sfera privata e intima:

“Sei sempre nervosa e sca**ata. Tutto dipende dal tuo umore. Vorrei prenderti e sbatterti al muro, ma mi dici che non hai voglia. Volevo farle la proposta di matrimonio. ma non gliene fraga che sono tornato indietro. Lo avevo detto anche a mi padre. Nn capisce che io la aiuto a realizzarsi il prima possibile appena torno dal lavoro. Antipatica del ca**o”.

Alla fine, però, la concorrente di Temptation Island 2023 afferma:

“Ha più problemi sociali lui di me. Devo dirgli io di posare il telefono a cena. Mi sono rotta il c*lo al lavoro suo. Io non ho nessuno dietro di me. Gli ho fatto da madre. Stava con la roba dentro la macchina quando l’ho conosciuto”.

