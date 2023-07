NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

Temptation Island

Le coppie di Temptation Island

Temptation Island 2023 ha avuto inizio ormai da un paio di settimane e le coppie hanno già cominciato ad affrontare i loro problemi. Molti di loro sono ancora indecisi su quale strada voglio intraprendere, mentre Manu e Isabella hanno già affrontato il falò di confronto anticipato e sono usciti dal reality insieme.

Mentre atteniamo di scoprire che cosa accadrà alle altre coppie, però, andiamo a leggere un’interessante intervista rilasciata da Raffaella Mennoia a Gente. Si tratta dell’autrice e curatrice dei programmi della Fascino, nonché fidato braccio destro di Maria De Filippi da anni. Per tale ragione sono legate da un forte rapporto di amicizia:

“La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo. Ero abituata a vederla da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti. Non è cambiata da allora. Lavoriamo insieme da tanti anni e il nostro rapporto si è evoluto. Maria è affidabile e solida, una persona su cui posso contare”.

Successivamente, tornando a parlare di Temptation Island 2023, la Mennoia ha rivelato di aver dovuto fare una lunga selezione per quanto riguarda le coppie. Poi ha spiegato quali criteri ha usato per decidere chi prendere e chi no:

“In fase di casting metto in campo un istinto da giocatore d’azzardo. Mi lascio guidare e scommetto sulle persone che penso siano adatte. Per selezionarne sette ne ho viste 150”.

Alla fine ha anche spiegato che la chiave del successo di Temptation Island sia proprio il fatto che la gente vuole guardare qualcosa che diverta e faccia continuare a credere nell’amore. Tutti si possono immedesimare nelle storie dei concorrenti e spesso le capita che le scrivano ragazzine di 12 anni e signore di 60 anni.

