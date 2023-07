NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Luglio 2023

Le parole di Daniele Dal Moro

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Daniele Dal Moro. Solo qualche giorno fa l’ex tronista aveva annunciato nuovamente la fine della sua relazione con Oriana Marzoli, avvenuta a seguito di una brutta discussione. Nelle ultime ore però, durante una live su Twitch, l’ex Vippone ha rivelato di aver chiarito con l’influencer, e di aver fatto pace con lei. Nel corso della diretta tuttavia è accaduto dell’altro che ha fatto discutere il web. È sembrato infatti che Daniele abbia lanciato delle stoccate non solo a Edoardo Tavassi, ma anche a Micol Incorvaia. Poco fa come se non bastasse dei nuovi tweet dell’ex tronista hanno riacceso l’attenzione degli utenti.

Daniele Dal Moro ha pubblicato dei messaggi al veleno che anche in questo caso sembrerebbero essere rivolti a Tavassi. L’ex Vippone infatti è tornato sulla questione dei microfoni staccati al GF Vip, e proprio questa frase ha fatto ipotizzare ai fan che Daniele ce l’avesse con Edoardo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Quindi prima era il GF che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli, poi in realtà stavano scherzando, poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si inventano le cose, poi sono io che faccio fan service su Twitch. E poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male, poi nelle room alle 3 di notte in realtà lo hanno teletrasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie, poi non è che non fa tag per la sua amica è che è poco social, poi… MA VAFFANC”.

Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male, poi nelle room alle 3 di notte in realtà lo hanno teletrasportato, poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie, poi non è che non fa tag per la sua amica è che è poco social, poi… MA VAFFANC 👋🏼 — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 7, 2023

I tweet di Daniele Dal Moro non sono di certo passati inosservati, e in molti si chiedono già se Edoardo Tavassi interverrà per dire la sua.