Chi è Fiore Argento? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2023

Chi è

Andiamo a scoprire di più su Fiore Argento, naufraga della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dall’età, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Fiore Argento

Nome e Cognome: Fiorella Argento

Nome d’arte: Fiore Argento

Data di nascita: 3 gennaio 1970

Luogo di Nascita: Roma

Età: 53 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: stilista e attrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Fiore non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @fioreargent_o

Fiore Argento età e biografia

Andiamo a scoprire chi è Fiore Argento, che lavoro fa e cosa sappiamo sulla sua biografia. Ma come si chiama la sorella di Asia Argento? Il vero nome dell’attrice è Fiorella Argento ed è nata il 3 gennaio 1970 a Roma.

La sua età è dunque di 53 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Come suggerisce il suo cognome, la naufraga de L’Isola dei Famosi è la figlia del re dell’horror Dario Argento e la sorellastra di Asia Argento. Ma come si chiama la mamma di Fiore e quanti anni ha l’ex moglie di Dario? La madre dell’attrice è Marisa Casale, tuttavia non conosciamo la sua età.

Andiamo a vedere adesso cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Fiore Argento abbia un marito o dei figli.

Tuttavia sulla vita privata dell’attrice non abbiamo molte informazioni.

La figlia di Dario Argento tuttavia non sembrerebbe essere impegnata sentimentalmente e non ha figli.

Ma dove possiamo seguire la naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 sui social? Scopriamolo.

Dove seguire Fiore Argento: Instagram e social

Vi state già chiedendo dove seguire Fiore Argento sui social?

L’attrice ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

Sul noto social la naufraga condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere tutto quello che sappiamo.

Carriera

Nonostante Fiore Argento lavori come stilista, in passato ha anche preso parte ad alcuni film di suo padre. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 1984, quando la troviamo nel cast di Phenomena. L’anno successivo appare invece nel film Demoni (Demons).

Successivamente Fiore decide di abbandonare la carriera da attrice e di trasferirsi a New York. Qui frequenta il Fashion Institute of Technology e lancia così una sua linea di abiti. La Argento tuttavia non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo.

Nel corso degli anni infatti ha partecipato a diversi programmi del piccolo schermo, tra cui : Storie Italiane, Mattino Cinque e Live Non è la d’Urso. Nel 2023 per lei arriva una grande opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi. Prima di scoprire di più sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5, vediamo a quali film ha preso parte l’Argento.

Film

Di seguito l’elenco dei film in cui appare Fiore Argento:

Phenomena, regia di Dario Argento (1985)

Dèmoni, regia di Lamberto Bava (1985)

Trauma, regia di Dario Argento (1993)

Il cartaio, regia di Dario Argento (2004)

Fiore Argento a L’Isola dei Famosi

Ad aprile 2023 parte ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che per il terzo anno di fila sarà condotta da Ilary Blasi. Al fianco della presentatrice troveremo Alvin, nelle vesti di inviato dall’Honduras, e Vladimir Luxuria ed Enrico Papi come opinionisti. 16 i naufraghi che fanno parte del cast e tra essi c’è anche Fiore Argento, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza. Proprio l’attrice, nel corso di un’intervista con Tv Sorrisi & Canzoni, ha rivelato perché ha deciso di partecipare al reality show, e in merito ha affermato:

“Perché partecipo? Per la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi. Di dare prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Cosa mi mancherà? Il cibo e in particolare i dolci”.

Ma chi sono tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi? Andiamo a scoprirli.

I naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023

Ecco chi sono i 17 naufraghi che fanno parte del cast de L’Isola dei Famosi:

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Claudia Motta

Christopher Leoni

Corinne Clery

Cristina Scuccia

Fabio Ricci

Fiore Argento

Helena Pretes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Andiamo adesso a scoprire il percorso di Fiore a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Fiore a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Fiore Argento a L’Isola dei Famosi 2023 inizia ufficialmente lunedì 17 aprile. Ma come si relazionerà l’attrice al resto del gruppo e come se la caverà in Honduras?