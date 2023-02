NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Temptation Island

Torna Temptation Island?

Tanti telespettatori aspettano il ritorno di Temptation Island su Canale 5. La scorsa estate la trasmissione non è andata in onda. Il pubblico si è detto dispiaciuto così come lo stesso conduttore Filippo Bisciglia, che aveva commentato la mancata presenza del reality delle tentazioni nel palinsesto. Ma ora? Qualcosa può cambiare?

Partiamo con il dire che a Casa Pipol alcuni giorni fa Gabriele Parpiglia ha rivelato che il format potrebbe tornare addirittura con la doppia edizione. Una a luglio e l’altra a settembre e far slittare così La Talpa.

Adesso a Nuovo TV a intervenire su questa notizia è il conduttore di Temptation Island, FIlippo Bisciglia. Tra le colonne della rivista ha svelato come stanno realmente le cose oggi. Stando alle sue parole si sta aspettando di capire quale sarà la scelta definitiva di Mediaset:

“Sto aspettando di capire se vogliono riprenderlo in mano davvero, come ha fatto intendere di recente Pier Silvio. Non ho ancora la conferma al cento per cento, però è chiaro che mi piacerebbe tornare con una nuova edizione”.

Ha spiegato Filippo Bisciglia, che spera come tutti in un ritorno di Temptation Island su Canale 5. Intanto in questi mesi è stato contattato per la conduzione di altri reality: “Ma alla fine hanno scelto un’altra persona”, ha confidato. Nonostante tutto, però, gli fa piacere che sia così richiesto in televisione. Ecco le sue parole in merito:

“Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui offerte di varie reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non si sono dimenticati di me“, ha concluso.

Vedremo dunque nei prossimi mesi cosa succederà e se Temptation Island comparirà nuovamente nel palinsesto estivo di Mediaset, come si vocifera, anche se non vi è conferma definitiva da parte del presentatore del programma, Filippo Bisciglia.

Continuate a seguirci per altre news su Temptation Island!