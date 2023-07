NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

Temptation Island

Carmen segue in tv la puntata di Temptation Island

Due dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island sono di certo Ale e Federico. Solo nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la coppia ci ha regalato un’emozione dietro l’altra, fino ad arrivare a un inaspettato colpo di scena. Dopo aver ascoltato alcune forti dichiarazioni del suo fidanzato, che ha ammesso di non provare più nulla per lei, Ale si è avvicinata al single Lollo, col quale fin dal primo momento c’è stata complicità. A un tratto tra i due è scattato il bacio e così, dopo aver visto ulteriori video di Federico, che nel mentre si è avvicinato alla single Carmen, ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato, essendo intenzionata a chiudere la sua relazione.

Tuttavia Federico ha deciso di non presentarsi all’incontro con la sua fidanzata, volendo portare a termine il suo percorso e volendo approfondire la conoscenza con la tentatrice. A quel punto Ale ha affermato che da quel momento avrebbe iniziato a vivere la sua vita, e con ogni probabilità nel corso delle prossime puntate vedremo cosa accadrà tra lei e Lollo.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. La single Carmen si è mostrata sui social mentre guardava la terza puntata di Temptation Island. A un tratto proprio Ale ha offeso la tentatrice, chiamandola “str**za”. Non è mancata la reazione stupita di Carmen e dei suoi amici, che stavano seguendo la diretta con lei. Il filmato in queste ore ha così fatto il giro del web, e non sono mancati commenti da parte di diversi utenti.

Ma come proseguirà il percorso di Ale e Federico? Non resta che attendere la quarta puntata per scoprirlo. Appuntamento a lunedì 17 luglio, come sempre su Canale 5.