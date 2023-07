Chi è Federico di Temptation Island? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Luglio 2023

Chi è

Nel 2023 tra le coppie presenti a Temptation Island troviamo anche Federico e Ale. Ma chi è il ragazzo? A seguire abbiamo provato a raccogliere le informazioni che lo riguardano: età, vita privata, fidanzata, lavoro e dove seguirlo su Instagram e social. Ma partiamo dal un breve identikit…

Chi è Federico

Nome e Cognome: Federico

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Informazione non disponibile

Età: 31 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Programmatore

Fidanzata: Federico è fidanzato con Ale

Figli: Federico non ha figli

Tatuaggi: Federico non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Federico età e biografia

Della biografia di Federico di Temptation Island le informazioni sono davvero scarse.

Quanti anni ha e qual è la data di nascita del ragazzo? Le uniche info che conosciamo sono le seguenti: Federico è nato nel 1992 e la sua età è di 31 anni. Ma non sappiamo il segno zodiacale.

A oggi non conosciamo nemmeno il percorso di studi e quale sia la sua altezza e peso.

Ma passiamo ora alla vita privata di Federico di Temptation Island…

Vita privata

Difficoltose da recepire anche le notizie sulla vita privata di Federico.

Se vi state chiedendo che lavoro faccia Federico di Temptation Island possiamo dirvi che è un programmatore.

Federico è fidanzato? Sì, la sua dolce metà è Alessia (nota come Ale). Lei ha 31 anni e mestiere fa la receptionist al porto di Trieste. I due stanno insieme da 3 anni e convivono dal 2021.

Ale ha intenzione di sposarsi e creare un futuro con Federico, che a sua volta però non le conferma una certa stabilità nemmeno nei sentimenti. Il ragazzo ha un visione differente: non vuole sposarsi e tantomeno avere figli.

A Temptation Island ha scritto Ale proprio per cercare di risolvere questa situazione. L’intenzione di Federico invece è comprendere i suoi reali sentimenti.

Dove seguire Federico di Temptation Island: Instagram e social

A oggi purtroppo non siamo in grado di dirvi dove è possibile seguire Federico sui social.

Avrà sicuramente dei profili su Instagram e Facebook, ma non conoscendo il suo cognome è più complesso venirne a capo. Almeno per ora.

Non appena avremo informazioni non esiteremo a fornirvi tutti i dettagli possibili.

Federico a Temptation Island 2023

Durante la nuova stagione di Temptation Island 2023 Federico e Ale hanno deciso di partecipare e mettere così alla prova la loro relazione. A scrivere è stata lei dopo 3 anni di relazione. La convivenza e il desiderio di lei di volersi sposare e mettere su famiglia, non sembrano combaciare con le intenzioni di Federico.

Da qui dunque l’esigenza di partecipare al reality e comprendere insieme in questi 21 giorni se si può risolvere questa problematica e proseguire insieme la storia d’amore.

I più si chiedono quando comincia Temptation Island 2023. La trasmissione in questa edizione ha preso il via il 26 giugno e vede come voce narrante Filippo Bisciglia.



Ma negli anni chi ha presentato Temptation Island e quando è stato registrato? In questi anni la versione nip del reality ha visto alla conduzione Filippo Bisciglia. Nella vip, invece, Siamo Ventura e Alessia Marcuzzi.

A chi si domanda invece dove si trova il villaggio di Temptation Island possiamo dire con certezza che è in Sardegna. Più precisamente all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Infine a chi si chiede invece quando è stato registrato Temptation Island ricordiamo che il periodo di solito varia tra giugno/luglio.

Le coppie di Temptation Island

7 è il numero delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Ma chi sono tutti i protagonisti?

Qui di seguito l’elenco delle coppie di questa stagione:

Quanto prendono i tentatori di Temptation Island? Secondo quanto rivelato dall’ex tentatrice Ilaria Gallozzi i single dovrebbero prendere una cifra che si aggira tra i 150/200 Euro.

Il percorso di Federico a Temptation Island 2023

Per 21 giorni Federico e Ale dovranno stare separati e tentare così di capire se tra loro è o meno vero amore. Temptation Island per entrambi sarà un importante banco di prova.

Ma cosa sappiamo del percorso di Federico a Temptation Island? Ecco qui un riassunto delle puntate.