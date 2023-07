Ale bacia il single Lollo e poi chiede il falò immediato a Federico: il finale è inaspettato (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Luglio 2023

Temptation Island

Il gesto inaspettato di Ale a Temptation Island

Il pubblico più attento si è accorto che sin dall’inizio della terza puntata di Temptation Island non era presenti Ale e Federico. Ecco che solo verso la fine si p visto cosa è successo tra loro. Tutto è partito da un’uscita tra lei e il single Lollo in cui hanno mostrato tanta complicità. La loro intimità è andata avanti e a sera sono finiti in spiaggia fino a quanto non è scattato il bacio. È stato lui a fare la prima mossa e lei non si è scansata.

Dopo il pomeriggio passato insieme, l’intimità tra Ale e il single Lollo continua anche la sera e… #TemptationIsland pic.twitter.com/rAr0IQAYYn — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Il giorno successivo lei viene chiamata nel pinnettu per vedere un video in cui lui si confidava con le single dove in pratica lui dice che aspetta che sia la fidanzata a lasciarlo. In un altro video, invece, lui si è avvicinato alla single Carmen. Questa vicinanza ha fatto scendere qualche lacrima ad Ale che ha provato anche dello schifo.

Dopo aver meditato a lungo, quindi, Ale è arrivata alla conclusione di avere un confronto con il fidanzato Federico. Molte parole che lui ha detto le hanno dato fastidio, l’hanno ferita e ha provato schifo. Quindi ha chiesto alla redazione un falò immediato dicendo che se Federico, come ha detto, non ha gli attributi per lasciarla, sarà lei a farlo.

Filippo Bisciglia, ricevuta la conferma da Ale, è quindi andato nel villaggio dei fidanzati e ha dato la notizia a Federico dicendoli che aveva tutta la giornata per rifletterci. Arrivato a sera, Federico ha preso la decisione e ha detto di non accettare il falò. Ha detto a Bisciglia che vuole finire il percorso, capire bene quello che prova per la fidanzata, ma conoscere anche la single Carmen. E vuole che anche lei faccia lo stesso.

Ale sembra aver trovato tutte le risposte che cercava e chiede un falò di confronto immediato! Federico accetterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/eOVJnbQsvb — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Data la notizia ad Ale, lei è rimasta delusa, ma ha accettato ed è tornata nel suo villaggio. Ovviamente questo avrà delle ripercussioni che vedremo nella prossima puntata di Temptation Island. Intanto potete rivedere tutto su Mediaset Play e Witty TV,