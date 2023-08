NEWS

Alessia e Davide dopo Temptation Island

Quello di Alessia e Davide a Temptation Island non è stato un percorso semplice. Come sappiamo i due hanno partecipato al programma a causa di alcuni problemi di coppia, dopo che Rosati ha scoperto che la sua compagna per circa due anni ha avuto una relazione parallela. Nonostante le difficoltà però Alessia e Davide hanno deciso di lasciare il reality insieme. Tuttavia dopo la fine del programma è accaduto qualcosa di inaspettato. Un mese dopo infatti la coppia ha annunciato di essere momentaneamente in pausa. Proprio Davide, preso da alcuni dubbi, ha deciso di prendersi un momento di riflessione, e a oggi sembrerebbe che i due non siano ancora tornati insieme ufficialmente.

Poco fa però qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Alessia infatti ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, e ha così rivelato come procedono le cose con Davide dopo Temptation Island. Queste le sue dichiarazioni:

“Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o d’improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano e cercare di ricominciare più forti di prima. […] Se sono felice? Bella domanda! No non lo sono. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene”.

Secondo i più dunque Alessia e Davide dopo Temptation Island si sarebbero lasciati. Al momento tuttavia la coppia non ha ancora annunciato la separazione, e si può dunque immaginare che i due si stiano ancora prendendo del tempo per riflettere. Alessia nel mentre ha risposto anche a chi ha fatto notare come Davide si professi single, e in merito ha affermato:

“Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda non mi posso dichiarare single, al momento. Il sentimento ancora c’è da parte mia. Però ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte, l’amore per sé stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco”.