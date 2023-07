Temptation Island, la terza puntata parte con il falò anticipato tra Alessia e Davide (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 10 Luglio 2023

Temptation Island

Alessia e Davide hanno un falò di confronto anticipato a Temptation Island 2023

La terza puntata di Temptation Island 2023 si è aperta da dove eravamo rimasti cioè Davide che ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata Alessia dove aver visto la sua uscita con uno dei single. Così si è presentato davanti al falò e dopo un po’ è arrivata anche lei.

Per prima cosa Filippo Bisciglia ha mostrato a Davide un filmato non visto, cioè quello che è successo tra Alessia e il single quando il conduttore è andato ad avvertirla del falò anticipato. A questo punto tra i due fidanzati c’è stata una discussione accesa.

Davide ha rinfacciato ad Alessia di essere sempre troppo aperta con gli altri uomini. Lei ha detto che la stava solo consolando perché stava piangendo per lui. A quel punto Alessia ha anche parlato del fatto che non vuole più un Davide come quello di prima, cioè che le urla contro, che la tratta male e che la critica sempre.

Lui, anche su domanda di Filippo, ha detto che si impegnerà a non fare più così, a non criticarla per ogni cosa. Così alla domanda di Bisciglia se uscire insieme o separati, Davide ha detto di voler uscire con Alessia. Ha anche detto di amarla. Lei era molto confusa, dicendo di aver paura di tornare a casa e ritrovarsi nella stessa situazione. Lui ha promesso che non sarà così e che si impegnera perché le cose cambino. A quel punto anche Alessia ha detto di voler tornare a casa col fidanzato.

E così dopo Isabella e Manu, anche Alessia e Davide hanno lasciato Temptation Island 2023 insieme.

Potete rivedere tutto su Mediaset Play.